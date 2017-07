vor 6 Stunden Claudia Wörner Langenargen Freies WLAN in Langenargen geht offiziell in Betrieb

Nach zweimonatiger Testphase geht das kostenfreie WLAN in Langenargen jetzt offiziell an den Start. Über den Zugang "free-key Langenargen" lässt sich nun in dem drahtlosen lokalen Funknetzwerk im Strandbad, auf dem Marktplatz sowie rund um den Hafen bei der Tourist-Information mit Smartphones, Tablets und Labtops im Internet surfen und man kann seine E-Mails checken.