Langenargen Fischer befürchten: "Ein Berufsstand stirbt aus"

Bei der Versammlung der württembergischen Fischer gibt es lange Diskussionen über Aquakulturen und Phosphat.

Die Regularien mit Jahresbericht und Vorstandswahlen waren schnell abgearbeitet bei der Hauptversammlung des Württembergischen Fischereivereins am Dienstag. Doch einmal mehr lösten die Stichworte "Phosphat" und "Aquakultur" eine anhaltende Diskussion aus, bei der klar wurde: Für die Fischer geht es derzeit um alles oder nichts – um die Existenz ihres Berufsstands. Und in den geplanten Fischzuchtanlagen sehen Kritiker den Todesstoß der Berufsfischerei am Bodensee.

Den Anstoß gab bei der Versammlung in Langenargen die Feststellung im Grußwort des Fischereireferenten im Landesministerium für ländlichen Raum, Peter Dehus, dass inzwischen ein Dutzend Fischer Interesse gezeigt hätten, in die vom Land favorisierten Aquakulturen zu investieren. Elf von ihnen kämen vom Untersee. Für die Netzgehege ist der Überlinger See als Standort vorgesehen. Konkrete Anträge seien aber noch nicht gestellt worden, und die Gewässerschutzbehörden müssten letztlich darüber entscheiden.

Dehus betonte: "Die Zukunft wird zeigen, was möglich ist." Für den Berufsstand sei die Situation insgesamt unbefriedigend, räumte er ein. Er sehe aber bei den Behörden keine Anzeichen, dass der Phosphat-Gehalt des Sees von aktuell acht Milligramm pro Kubikmeter auf zehn bis zwölf steigen könnte, wie unter Fachleuten auch noch als unproblematisch gelte. "Die Tendenz weist auf einen eher niedrigeren Phosphatgehalt." Wenig Phosphat bedeute wenig Algen im Wasser, die wiederum unter anderem den Felchen fehlen. Dieser Fisch – aber auch andere Fischarten – macht sich immer rarer, sodass die Fischspezialität vom Bodensee auf dem Restaurantteller seit Jahren zur Hälfte gar nicht mehr vom Bodensee stammt.

27,8 Tonnen Blaufelchen holten die württembergischen Fischer 2016 aus dem See, berichtete der Vorsitzende Norbert Knöpfle. Das waren rund fünf Tonnen mehr als im extrem schlechten Jahr 2015, aber doch weniger als im Mittel der vergangenen zehn Jahre. Landwirtschaftsminister Peter Hauk hatte im Sommer 2016 für Aquakulturen als neue Einnahmequelle der Fischer plädiert.

Investiert werden müssten dabei rund 1,5 Millionen Euro für zehn bis zwölf Netzgehege, erklärte Alexander Brinker, Leiter der Fischereiforschungsstelle in Langenargen. Darin könnten rund 500 Tonnen Felchen gezüchtet werden. Er versuchte, Bedenken zu zerstreuen, in dem er auf positive Erfahrungen mit Fischzuchtanlagen in Finnland verwies, wo es vier Fisch-Generationen gedauert habe, bis Felchen sich richtig entwickelt hätten: "Sie haben sich an Trockenfutter adaptiert, wurden groß, und mit ihnen kann man Geld verdienen."

Zumindest bei den meisten Berufsfischern am Obersee aber stößt die Idee offenbar auf wenig Gegenliebe, wurde bei der Versammlung deutlich – gar nicht immer aus Umweltschutzgründen. Einhelliger Tenor in der Diskussion: Aquakulturen seien nicht nur Konkurrenz für die Fischer, die Produkte daraus wären auch noch größer und fetter, würden damit die wild lebenden Fische vom Markt verdrängen. Denn die seien nicht nur seltener geworden, sondern auch teilweise so mager, dass sie gar nicht mehr geräuchert werden könnten. Der Beisitzer Martin Boesenecker fasste das zusammen: "Wir haben mittlerweile ein Qualitätsproblem!"

Man hat Angst vor der weiteren Entwicklung: Wo einmal eine Genossenschaft Netzgehege im Wasser hängen, könnten große Investoren weitere hinzusetzen. "Wir sehen das als Bedrohung", stellte der Vereinsvorsitzende Norbert Knöpfle fest. Angesichts der großen Investitionen, die nötig seien, um Aquakulturen anzulegen, sei es praktisch unausweichlich, dass sich große Geldgeber einmischen. Zweifel an der Motivation des Landes äußerte dabei die stellvertretende Vorsitzende des Fischervereins, Anita Koops: "Das hat nichts damit zu tun, den Fischern zu helfen". Sie bemängelte, dass das Ministerium anfangs noch erklärt habe, nicht gegen den Willen der Fischer handeln zu wollen, nun aber trotz einer erkennbar ablehnenden Haltung an den Plänen festhalte.

Eine solche Entwicklung lässt die Fischer eher pessimistisch in die Zukunft blicken: "Es gibt keinen Nachwuchs", sagte Beisitzer Martin Boesenecker. Und Wolfgang Sigg, Vorsitzender des Internationalen Bodenseefischereiverbands, konstatierte düster: "Ein Berufsstand stirbt aus. Aber der Bodensee ohne Fischer – was ist mit der berühmten 'Fischerin am Bodensee'?"



