Langenargen-Oberdorf Exhibitionismus: Mann belästigt Frauen

Eine Frau ist am Sonntagnachmittag bei Langenargen-Oberdorf von einem 50- bis 60-Jährigen belästigt worden. Laut Polizeibericht hat mutmaßlich derselbe Mann bereits am 28. Mai eine Passantin belästigt.

Ein etwa 50 bis 60 Jahre alter Mann trat am Sonntag gegen 13.45 Uhr im Bereich des Geh- und Radwegs an der Argen in Höhe des Sportplatzes Oberdorf einer älteren Frau gegenüber. Der Mann kam der Frau auf dem dortigen Fußweg entgegen und entblößte vor ihr seinen Genitalbereich.

Bereits am Sonntag, 28. Mai, stand der mutmaßlich selbe Mann gegen 13.45 Uhr nackt auf einer Wiese zwischen Argen und dem Fußweg und manipulierte an seinem erigierten Glied, als sich eine Frau näherte. Als sie den Mann anschrie und mit der Polizei drohte, zog dieser schnell seine Hose hoch und flüchtete zu Fuß in Richtung Sportplatz.

Personenbeschreibung: Mann, etwa 50 bis 60 Jahre alt, etwas untersetzt, eventuell auch muskulös, blonde oder graue nach hinten gekämmte Haare. Trug eine knielange schwarze Hose. Hinweise an den Polizeiposten Langenargen, Telefonnummer 0 75 43/9 31 60.