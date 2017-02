Langenargen Erfolge der Musikschule Langenargen bei Wettbewerb "Jugend musiziert"

Schülerinnen und Schüler der Musikschule Langenargen erzielten beim Regionalentscheid erste und zweite Preise.

Mit einem sehr guten Ergebnis haben die jungen Musikerinnen und Musiker der Musikschule Langenargen den Regionalwettbewerb „Jugend Musiziert“ beendet. Mit einer kleinen Abordnung bestehend aus ein einem Blockflötenduo, einer Gesangssolistin und einem Posaunenquartett konnten sich die jungen Talente einen 1. Preis und zwei 2. Preise erzielen. Insgesamt traten rund 180 Mädchen und Jungen aus dem Landkreis Sigmaringen und dem Bodenseekreis bei dem Wettstreit, der von den regionalen Sparkassen gefördert wird, an.

Als Blockflötenduo erreichten Benedict Schmid und Hannah Michel einen 1. Preis in der Altersstufe 1b. Eine besondere Herausforderung in der Altersstufe 5 stellte sich Julia Göpper als Gesangssolistin und erreichte einen 2. Preis. Ebenso einen 2. Preis in der gleichen Altersstufe ging an Marc Breyer, Jakob Köhler, Frederik Rehm sowie Lorenz Breyer als Posaunenquartett. Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg leisteten die Lehrkräfte Gertraud Vogel, Andrea Grözinger, Paul Maier und Florian Keller.