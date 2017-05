Die Gemeinde der evangelischen Friedenskirche setzt ein weiteres Zeichen zur Erinnerung an den bedeuten Reformator, der 1489 in Langenargen geboren wurde.

„Wer mit Wahrheit umgeht, der kommt ans Licht. Wer übel handelt, der hasst das Licht.“ Diese beiden Sätze des Reformators Urbanus Rhegius sind in eine gläserne Stele geprägt, die am Sonntag vor der evangelischen Friedenskirche in Langenargen enthüllt wurde.

Wenige Meter weiter, im Inneren der Friedenskirche, wurde von 16 Jahren das Urbanus Rhegius-Fenster von Diether F. Domes eingeweiht, das erst durch den Einfall des Lichts zur Geltung kommt. Indem nun die Stele, entworfen vom Grafiker Uwe Fritz, die Glas- und Licht-Programmatik weiterspinnt, wird auch eine Brücke zu Domes geschlagen, der im vergangenen Jahr verstarb. Andernfalls wäre er es gewesen, der die Stele entworfen hätte.

15 Stunden habe das Licht in Form eines Lasers gearbeitet, so Uwe Blasberg beim Festakt, um in der Stele ein Hologramm des Rhegius-Porträts erscheinen zu lassen. Ebenfalls als Hologramm, das seine Leuchtkraft in der Dunkelheit entfaltet, erscheinen die Lettern mit den Lebensdaten des Gelehrten, der 1489 als Urban Rieger in Langenargen geboren wurde. Uwe Blasberg macht Rhegius’ Bedeutung in seiner Einführung nicht weniger plastisch, indem er zunächst auf die gesellschaftlich-politischen Verhältnisse zu sprechen kommt: Er betrachtet die Jahre 1524 und 1525, die Zeit der Bauernkriege: „Die Reformation kommt als Revolte sieben Jahre nach Luthers Thesenanschlag in unserem Landstrich an“, sagt Blasberg. Mit der Verbreitung von Luthers Lehren lässt sich die Ausbeutung der Bauern durch die Obrigkeit nicht mehr als gottgewollt aufrechterhalten. Und die drei Bauernhaufen Oberschwabens sind es, die in ihren „12 Artikeln“ Forderungen erheben, die für die Bauernkriege als Ganzes zentrale Bedeutung erhalten – darunter freie Pfarrwahl, Abschaffung des Zehnten, die Aufhebung der Leibeigenschaft und feste anstatt willkürlicher Strafen.

Rhegius, 1519 in Konstanz zum Priester geweiht, hatte sich früh der Reformation angenähert. Als Domprediger in Augsburg soll er die Bannandrohungsbulle gegen Luther öffentlich verlesen. „Rhegius verfasst ein Flugblatt, dass nicht Luther, sondern die päpstliche Bulle Schaden anrichte“, so Blasberg. Als er 1521 eine gegen den Ablasshandel gerichtete Predigt hält, „wird es eng für ihn“, so Blasberg – Rhegius zieht sich nach Langenargen und Tettnang zurück. Ab 1522 ist Rhegius Prinzipalkaplan in Hall (Tirol). Aber nachdem er auch dort wegen reformatorischer Gedanken Schwierigkeiten bekommt, kehrt er nach Augsburg zurück – und veröffentlicht dort 1523 seinen „Himmlischen Ablassbrief“, in dem er proklamiert, nur Gott könne Sünden vergeben – und zwar ohne Geld. „Ein mutiger Mann, nachdem er sein Amt in Augsburg zwei Jahre zuvor schon einmal verwirkt hat und er zudem in Schwierigkeiten in Hall steckt“, sagt Blasberg.

Wieder zieht Rhegius sich ins Bodensee-Refugium zurück. 1524 schließlich ist er wieder in Augsburg und heiratet die Kaufmannstochter Anna Weißbrücker – ein Verstoß gegen Kirchenrecht und staatliches Recht, den Rhegius demonstrativ in aller Öffentlichkeit begeht. Drei Tage zuvor hatte Luther seine Katharina von Bora geehelicht; aber im privaten Rahmen. Vor Augsburg toben derweil die Bauernkriege. Noch bevor Luther und Melanchthon zu diesen Gewaltausbrüchen Stellung nehmen, macht Rhegius sie zum Thema seiner Predigten. Luther wird in seiner Schrift „Ermahnung zum Frieden“ die Bauern zurechtweisen. Wo er aber den Fürsten ins Gewissen redet, verweist er auf Rhegius, der dazu „wohl genug“ gesagt habe. Walter König ist zur Enthüllung der Stele ebenfalls angereist. Er kann Rhegius als seinen „Urgroßvater in vierzehnter Generation“ bezeichnen und legte den Grundstein dafür, das sich Langenargen an den Reformator erinnerte. Vor 20 Jahren kam König auf Spurensuche zum ersten Mal an die Seegemeinde und fand in Eduard Hindelang einen Unterstützer. Das damals von Hindelang geleitete Museum Langenargen gab Walter Königs Buch „Der Reformator Urbanus Rhegius“ heraus.