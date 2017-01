Langenargen Echt-Bodensee-Card wird eingeführt: Touristen dürfen umsonst Bus fahren

Mit der Echt-Bodensee-Card dürfen Touristen den öffentlichen Nahverkehr kostenfrei nutzen. Jeder Urlauber, der eine Kurtaxe bezahlt, kann das Angebot nutzen.

Es ist soweit: Die elektronische Gästekarte Echt-Bodensee-Card (EBC) geht in ihre Pilotphase. Das Projekt wird seit mehr als zwei Jahren von der Deutschen-Bodensee-Tourismus GmbH (DBT), dem Verkehrsbund Bodo sowie den Landkreisen Bodenseekreis, Ravensburg und Lindau vorangetrieben. "Heute ist Premiere. Die erste Tourist-Information in Langenargen wird mit der notwendigen Technik ausgestattet", sagte Enrico Heß, Geschäftsführer der DBT, am Montagmorgen. Jeder Gast, der eine Kurtaxe bezahlt, kann das Angebot nutzen. Darin ist beispielsweise die kostenfreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) enthalten.

Mit der Einführung der elektronischen Gästekarte soll die technische Grundlage für eine zukunftsfähige und richtungsweisende Weiterentwicklung von touristischen Produkten in der Region Bodensee-Oberschwaben geschaffen werden. "Zusätzlich zur Karte gibt es den Echt-Bodensee-Reiseführer, in dem 100 Vorteilsleistungen und Ausflugsziele aufgelistet sind", sagte Heß. Für unterwegs bekommen Gäste ein kleines Mäppchen mit einem Faltplan, wo Sonderleistungen – bei denen es sich meist um Preisvorteile handelt – aufgezeigt sind.

Außerdem gibt es für diejenigen, die mit dem Smartphone unterwegs die Echt-Bodensee-App für Android und IOS, so Heß. Übernachtungsgästen der Region steht der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) durch das Angebot kostenfrei zur Verfügung. Die Karte dient als Fahrschein für die Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg sowie einem Teil von Konstanz und Bodman-Ludwigshafen. "Zum 1. Januar 2018 kommt der Landkreis Lindau dazu", sagte Bernd Hasenfratz, stellvertretender Geschäftsführer des Bodo.

Die Pilotphase des Gästeangebotes dauert bis Ende März. "Ab dem 1. April gibt es die Bodensee-Card dann überall. Bis dahin soll alles perfekt sein", sagte Heß. Ab Mai können Besucher, wenn sie mit dem Zug unterwegs sind, ihr Fahrrad kostenfrei mitnehmen. "Das gilt allerdings nicht für die Zeit von 6 bis 9 Uhr morgens", erklärte Hasenfratz. Während des Sommer fährt stündlich ein Echt-Bodensee-Bus im Verbreitungsgebiet. "Wenn weitere Kreise hinzutreten, werden wir die Buslinie auch ausbauen und nach und nach noch besser auf Touristen ausrichten", sagte Hasenfratz.

Für die technische Umsetzung zuständig ist das Unternehmen Geios. "Einige Monate haben wir intensiv daran gearbeitet", blickte Andreas Feustel, Geschäftsführer der Geios AG, zurück. Die Pilotphase sei dafür da, dem System den letzten Feinschliff zu geben, denn: "Unter Beweis stellt sich die Umsetzung erst, wenn die Gäste das Angebot nutzen und das Terminal in Betrieb genommen wird", sagte Feustel.

Finanzierung der Karte

Die Echt-Bodensee-Card wird über die Kurtaxe von einem Euro pro Gast und Nacht finanziert. Damit erhalten alle Gäste der teilnehmenden Gemeinden für den ohnehin zahlenden Beitrag Vorteilsleistungen und dürfen den öffentlichen Nahverkehr im Bodo-Netz kostenlos nutzen. Neben einem Reiseführer, gibt es auch eine App. (lip)