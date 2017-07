Langenargen Durchfahrverbot auf Langenargener Marktplatz bleibt stittiges Thema

Viele Langenargener Bürger haben sich bei einer Einwohnerversammlung im Münzhof über laufende Projekte in ihrem Ort informiert. Breiten Raum nahm dabei die Verkehrsentwicklung ein. Unter anderem sind mehr Kurzzeitparkplätze und breitere Radwege geplant. Strittig bliebt sei das Durchfahrtsverbot des Marktplatzes. "Darüber sollte man Sie als Bürger befragen", sagte Bürgermeister Achim Krafft.

Bei einer öffentlichen Einwohnerversammlung im Münzhof in Langenargen informierten Bürgermeister Achim Krafft, Verkehrsgutachter Dirk Kopperschläger (Dr. Brenner Ingenieurgesellschaft) und Walter Göppel (Geschäftsführer Energieagentur Ravensburg) über verschiedene Entwicklungskonzeptionen der Gemeinde Langenargen sowie deren finanzieller Status. Trotz der Rückkehr des Sommers mit Temperaturen, die eigentlich zum Besuch eines Eiscafés verführten, entschieden sich viele Langenargener stattdessen für bürgerschaftliches Engagement. Bereits ab 17 Uhr, eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn, konnten sich Interessierte an Schautafeln und Plänen über die verschiedenen Projekte informieren und mit den Amtsleitern ins Gespräch kommen.

Kurz und kompakt sprach Bürgermeister Krafft über einige laufende Projekte. "Wir sind insgesamt mit der Entwicklung sehr zufrieden", sagte er zur Verdichtung des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV), der zugunsten der Gäste und Anwohner jetzt auch die Teilorte besser einbindet. Ausführlich berichtete Dirk Kopperschläger dagegen über die Verkehrsentwicklungsplanung. 170 Beiträge aus drei Bürgerworkshops zur Entwicklung von Fuß- und Radverkehr, der Parkplatzproblematik sowie dem Straßennetz wurden dafür ausgewertet und zeigten die Bereiche mit dem größten Handlungsbedarf auf. So soll eine Verbreiterung der Radwege (wo möglich), Schaffung durchgehender Verbindungen für Alltagsradler und verbesserte Querungsmöglichkeiten für mehr Sicherheit sorgen. Bahnübergänge im Ort sollen erhalten bleiben, um Verkehrskonzentrationen zu verhindern. Parkplätze für Gäste sollen besser beschildert und durch Belag und Flächenstruktur aufgewertet werden.

Im Innenstadtbereich wird über eine Halteverbotszone nachgedacht, die das Parken ausschließlich in gekennzeichneten Flächen für zwei Stunden erlaubt. Dafür sollen zukünftig 595 Kurzzeit-Parkplätze zur Verfügung stehen, die Tiefgarage wird saniert. Nach wie vor strittig sei das Durchfahrverbot des Marktplatzes. "Darüber sollte man Sie als Bürger befragen", sagte er.

Über den Zwischenstand des Quartierkonzepts informierte Walter Göppel und konfrontierte die Langenargener mit ihrem Energieverbrauch. Etwa 146,5 Millionen Kilowattstunden, vergleichbar mit 14,65 Millionen Litern Heizöl, verbrauche die Gemeinde im Jahr, wobei die Privathaushalte mit einem Anteil von 40 Prozent die größten Verbraucher seien. 70 Prozent der Gebäude sind der Untersuchung zufolge älter als 40 Jahre und damit unzureichend gedämmt. Besonders im untersuchten Quartier in der Innenstadt mit einer Durchmischung von Wohn-, Gewerbe- und öffentlichen Gebäuden bestehe Verbesserungsbedarf. Während ein Nahwärmenetz nur in einem kleinen Bereich sinnvoll wäre, böten dagegen, so Göppel, die Dächer ein hohes Solarpotenzial, das sich von derzeit 7,6 Prozent auf 45 Prozent der Energiegewinnung erhöhen ließe. In diesem Zusammenhang wies er auf die vielfältigen Fördermöglichkeiten, Zuschüsse und niedrigen Zinsen hin.

"Die Gesamtentwicklung ist erfreulich", sagte Bürgermeister Achim Krafft zur finanziellen Situation der Gemeinde. Bei steigendem Gewerbe- und Einkommenssteueranteil lassen sich die steigenden Nettoausgaben durch neu geschaffene Stellen für Kinder- und Seniorenbetreuung ausgleichen. Im Vergleich zur Prokopfverschuldung im Landesdurchschnitt weist Langenargen eine niedrigere und sinkende Belastung auf. In Anbetracht der anstehenden Investitionen weisen, laut Krafft, die Rücklagen derzeit mit 3,3 Millionen Euro den Höchststand in der Gemeindegeschichte auf. "Dank an alle Steuerzahler, machen Sie weiter so."

Einwohnerversammlung