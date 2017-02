Langenargen Die Langenargener Konzertsaison im Schloss Montfort startet ins Frühjahr

Die Langenargener Konzertsaison im Schloss Montfort startet am 16. März mit "Nuevo Tango". Mit dem Clemente Trio steht Klassik auf dem Programm. Der Kartenvorverkauf läuft.

Wellenlinien steigen vom stilisierten See hinauf in den Turm des Schlosses Montfort – mit einem neuen Logo und neuem Layout für Flyer und Plakat in frischen Grün- und Blautönen starten die Langenargener Schlosskonzerte in die Saison 2017. "Hinter dem Logo steht die Idee von Musik als Schallereignis. Und Schall überträgt sich bekanntlich durch Wellen", erläutert Peter Vogel, im sechsten Jahr künstlerischer Leiter und Veranstalter der Langenargener Schlosskonzerte, die Idee.

Nachdem im vergangenen Jahr erstmals auch im Frühjahr und im Herbst Konzerte im Schloss Montfort stattgefunden haben, will Vogel am 16. März – drei Wochen später als im Vorjahr – erneut außerhalb der klassischen Sommersaison mit drei Veranstaltungen beginnen. "Unsere Erfahrung zeigt, dass im Februar die Langenargener Infrastruktur für Künstler und Gäste noch nicht erwacht ist", stellt er fest. Auch wenn sich sowohl Frühjahrs- als auch Herbstkonzerte mit Blick auf die Zahl der Gäste jeweils gesteigert hätten, sei es schwierig, sich im Reigen des Angebots zu behaupten. "Die Veranstaltungen haben alle höchstes Niveau, aber ich muss darauf pochen, dass mir die Gemeinde den Rücken frei hält", sagte Vogel. Mit den Frühjahrs- und Herbstkonzerten wendet sich der Veranstalter der Langenargener Schlosskonzerte in erster Linie an Menschen aus der Region. "Mein Ziel ist, dass die Konzerte von ihnen als etwas Besonderes entdeckt werden."

Zusammen mit Peter Vogel freut sich Langenargens Bürgermeister Achim Krafft auf die neue Saison. "Die Investitionen rentieren sich absolut." Geplant sei in 2017 den letzten Bauabschnitt im Schloss Montfort mit Heizung, Lüftung und Klimatechnik auf den Weg zu bringen. "So schön ein heißer Sommer sei – eine gute Klimatechnik wird im Konzertsaal eine neue Qualität mit sich bringen", so Krafft. Vieles spreche dafür, dass der Langenargener Gemeinderat diesen Schritt gehen werde.

Beim ersten Schlosskonzert am Donnerstag, 16. März machen die finnische Geigerin Linda Hedlund und die italienische Harfenistin Floraleda Sacchi den Auftakt. Unter dem Motto "Nuevo Tango" präsentieren die beiden international angesehenen Musikerinnen Werke von Werke von Tarrega, Albéniz, Piazzolla, Gardel, Morricone, Montero und Galliano. Zwei Wochen später, am 30. März, spielt das Clemente Trio – bestehend aus Peter Clemente (Violine), Konstantin Pfiz (Violoncello) und Paul Rivinius (Klavier) Werke von Haydn, Mendelssohn und Schubert. Das Ensemble kann auf Bühnenerfahrung von mittlerweile über 30 Jahren zurück blicken und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter 1998 den Gewinn des ARD-Musikwettbewerbs in München. Schließlich gastiert das Internationale Festival junger Meister, das jährlich im erweiterten Bodenseeraum stattfindet, auch in diesem Jahr wieder im Rahmen der Langenargener Schlosskonzerte im Schloss Montfort. Am Mittwoch, 12. April stehen die jungen Pianisten bei einem Klavierrecital auf der Bühne und stellen ihr herausragendes Können unter Beweis.

Auch künftig möchte Peter Vogel beharrlich hohe Qualität anbieten und Exklusivität vermitteln. "Der Konzertsaal für rund 180 Gäste im Schloss Montfort ist dafür wunderbar." Lasse sich hier doch Kammermusik viel besser erleben als in einem Saal für 1000 Zuhörer. Das Sommerfestival im Schloss Montfort startet traditionell am ersten Freitag im Juni, am 2. Juni.

Karten für die Frühjahrskonzerte kosten zwischen 25 und 35 Euro (10 Prozent Rabatt beim Besuch von drei Konzerten), Schüler und Studenten bezahlen 15 Euro. Erhältlich sind sie bei der Tourist-Information Langenargen, Telefon 0 75 43/93 30 92 sowie 08 00/9 99 17 77 und ticket.suedkurier.de.