Langenargen Debatte um Baugebiet: Achim Krafft bittet um Fairness

Die Bebauung auf Teilen des Gebiets "Mooser Weg/Alte Kaserne" hat am vergangenen Montag im Gemeinderat für vielseitige Diskussionen gesorgt. Langenargener Bürger, die an der Sitzung teilnahmen, reagierten auf den Beschluss des Gremiums mit Unverständnis und Missmut.

Langenargen – Keinen anderen Punkt der Tagesordnung eröffnete Bürgermeister Achim Krafft mit einer solch ausführlichen Rede und einem eindringlichen Appell für Verständnis. Die Entwicklung der Gemeinde habe sich elementar verändert. Trotzdem "war es zu keinem Zeitpunkt das Ansinnen von Erbauern, Landschaft zu zerstören", begann Krafft seine Ausführungen. Vielmehr ginge es darum, für Familie eine neue Heimat zu bauen, begründete er den Bau von sechs Reihenhauseinheiten und zwei Mehrfamilienhäusern. Dabei kritisierte der Bürgermeister ausdrücklich die Unterstellung vonseiten mancher Bürger, es werde vorsätzlich mit großer Energie Landschaft zerstört. "Es wird immer an einer Stelle gebaut, wo vorher nichts war", begründete Krafft.

Deswegen war es Achim Krafft an diesem Abend ein großes Anliegen, um Fairness zu bitten und Verständnis für Mitbewohner aufzubringen, die "händeringend nach Wohnraum suchen". Dabei verwies Krafft auf den starken Rückgang junger Familien in der Gemeinde. Zugleich brachte der Bürgermeister Verständnis für die vielen Gegenstimmen unter den Anwohnern auf, erklärte jedoch, dass der Gemeinderat sich im Gegensatz zum Einzelbürger dem Gemeinwohl unterwerfen müsse. Abschließend betonte Krafft erneut, dass "einer, der neu baut, nicht das Ziel hat, Natur zu zerstören" und dass sich kein anderer bezahlbarer Wohnraum in kommunalem Besitz befinde.

Einen ersten Widerspruch erfuhr Krafft vom Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Ulrich Ziebart. Zwar gab Ziebart dem Bürgermeister mit seiner Vorrede recht und verwies dabei auf den voraussichtlichen Zuzug von rund 180 000 Menschen im Kreis und räumte auch den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum für Familien ein. Dennoch könne der Naturschutz nicht außer Acht gelassen werden, da eine unbebaute Grünfläche in solcher Wohnnähe von besonderem Wert sei. Zudem untergrabe die Bebauung die Verlässlichkeit von Entscheidungen des Gemeinderats, der die Fläche früher als wertvoll beschlossen habe. "Wir begeben uns in moralisches Unrecht", warnte Ziebart. Schließlich hätten sich jene Familien, die damals gebaut hatten, auf den Beschluss verlassen, die Grünfläche als solche zu belassen. Eine Lösung sah Ziebart darin, Wohnraum an anderer Stelle zu entwickeln.

Die SPD-Fraktion sprach sich gegen eine Bebauung aus. Bevor eine geschützte Fläche bebaut werde, müsse man sich bemühen, noch vorhandene Flächen in den Besitz der Gemeinde zu bekommen. Somit spreche sich die Fraktion einstimmig gegen eine Weiterbebauung aus und unterstütze die Ansicht, dass Beschlüsse des Gemeinderats nicht aufgeweicht werden dürften.

Licht brachte vor allem Bernd Kleiser von der CDU in das Dunkel der Beschlüsse des Gemeinderats in der Vergangenheit. So sei lediglich ein Satzungsentwurf beschlossen worden, ohne jedoch rechtskräftig zu sein. Im selben Zug erläuterte Kleiser auch das angestrebte beschleunigte Verfahren, welches für Flächen von 120 000 Quadratmetern angewendet werden könne. Dies diene der schleunigsten Wiederbenutzung von Brachflächen, ohne den Naturschutz einzuschalten. Des Weiteren fuhr Kleiser fort: "Man kann eine Ausgleichsfläche laut Gesetzgebung austauschen, sie muss nicht Naturschutz bleiben." Abschließend übte Kleiser Kritik an Bernd Wahl, der seinerseits für den Naturschutzbund tätig ist: "Man darf, wenn man selber schon gebaut hat, anderen den Bau nicht verwehren."

Albrecht Hanser von der Freien Wählervereinigung (FWV) bezog ebenfalls Stellung für die Bebauung und betonte besonders, dass lediglich zehn Prozent der Gesamtfläche betroffen seien. Zudem würde der betroffene Flächenbereich links und rechts bereits von Bebauung tangiert werden. "Die Begrünung vom See her wird nicht unterbrochen", erläuterte Hanser seinen Standpunkt. Parteigenosse Joachim Zodel unterstrich überdies, dass es nicht viele Flächen gebe, die der Gemeinde gehören würden, auch wenn Gemeindemitglieder davon ausgingen.

Um einen versöhnlichen Ausgang bemühte sich zum Schluss Hans-Günther Moser von den Grünen, der dafür plädierte, der dringlichen Baulage nachzukommen, aber trotzdem Natur und Landschaft zu schützen. Deswegen solle der Schutz der restlichen 90 Prozent Grünfläche gesichert werden. Krafft unterstützte diese Ansicht und erklärte, dass die faktische Wirkung wie gefordert ausfallen werde und die 90 Prozent erhalten blieben. Mit vier Gegenstimmen wurde dem Beschlussvorschlag zugestimmt.