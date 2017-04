Die Sonderausstellung des Museums Langenargen zeigt bis 15. Oktober eine Retrospektive des 2016 verstorbenen Künstlers. Sie berücksichtigt alle Arbeitsbereiche und erstmals auch das bislang nicht gezeigt Frühwerk.

Wer auf dem Friedhof von Eriskirch das Grab von Diether Domes besucht, blickt auf einen Grabschmuck, der so gar nichts mit dem unübertroffenen „Meister der Linie“ gemein hat: auf einen Igel aus Stroh. Domes, der vielen öffentlichen und sakralen Räumen in der Region seine unverwechselbare Handschrift eingraviert hat, war eben nicht nur Künstler, sondern auch Familienmensch. Und für seine Enkel – wegen seines Schnauzers – der „Opa Igele“.

Es war ein anrührender Blick in Privates, den Domes’ Sohn Pit dem Publikum gestattete, als am Sonntag die diesjährige Sonderausstellung des Museums Langenargen eröffnet wurde. Sie widmet sich dem Lebenswerk eines Mannes, der die Inspirationen zu seinem vielschichtigen Werk gleichsam aus der Region aufgesogen hatte. „Sein Atelier ist heute ein stummer Ort“, sagte Pit Domes, „der Klang klassischer Musik fehlt, der Schreibtisch ist verwaist“.

Er und sein Bruder Tim schlagen sich seit dem Tod des Vaters vor einem halben Jahr „durch die künstlerisch-chaotische Lage im Atelier“, unterwerfen sich der Mühe des Sichtens, Sortierens, Katalogisierens. Eine ungewohnte Arbeit, „die er so von uns nie erwartet hätte“. Zu Lebzeiten habe er die Familie nie mit seiner Arbeit belastet, „er hat immer alles mit sich allein ausgemacht“. Doch als Domes auf dem Krankenbett lag, gaben die Söhne ihm das Versprechen, dass seine Kunst weiterleben werde. Pit Domes’ Blick ist wie die Linienführung des Vaters: nach vorne gerichtet. Er strahlt Optimismus aus, wenn er von seinen Ateliergängen erzählt, bei denen sein dreijähriger Sohn sofort den Schreibtischstuhl erklimmt und zu den Stiften greift – „jetzt bin ich Opa Igele“.

Oder wenn er von dem Vorhaben berichtet, mit der Gemeinde Eriskirch einen Ort zu schaffen, an dem die Werke zugänglich sein sollen.

Ein Überblick über das Lebenswerk ist bis Mitte Oktober nun also im Museum Langenargen zu besichtigen. „Realisierte Utopien“ heißt die Ausstellung, die bis Ostermontag bereits im Roten Haus in Meersburg gezeigt wurde. Stefan Feucht, der Leiter des Kreiskulturamts, hatte sie noch gemeinsam mit Diether Domes konzipiert. Nun wurde sie in Rekordtempo nach Langenargen verlegt, wo manche Werke noch einmal völlig anders zur Geltung kommen. Die Schau wartet außerdem mit einer faustdicken Überraschung auf, nämlich mit Bildern aus der Frühzeit von Domes’ Schaffen, „die er selbst der Öffentlichkeit nie hat zeigen wollen“. Feucht war überrascht, als er im Atelier großflächige Farbabstraktionen fand, „die einen ganz anderen Domes zeigen“.

Trotz der unverwechselbaren Handschrift, die sich der Künstler erarbeitet habe, sei Domes beim Status quo nie stehen geblieben, führte Kunsthistorikerin Ulrike Niederhofer in ihrer Werkeinführung aus. Das manifestiere sich nicht nur in einer ungemeinen Bandbreite künstlerischer Techniken – von der Kunst am Bau bis zur Performance finde man bei dem „handwerklichen Allrounder“ nahezu alles. Charakteristisch sei auch, dass Domes nie ein Bild der Wirklichkeit habe, sondern dass sich in seinem Werk die Wirklichkeit von vielen Bildern überlappe. Das Sichtbarmachen von eigentlich Unsichtbarem sei seine Mission gewesen, „das war sein innerer Kompass. Durch Glasfenster wollte er Licht einfangen, in Klangzeichnungen Musik abbilden, er wollte die Zeit einfangen, nicht linear, sondern als neue Utopie der Realität. “ Eine Riesenplastik aus Plastik wollte er noch schaffen und im See vor Langenargen aufstellen, in der sich die Himmel, die Wolken, das Licht und der Säntis fangen. Dazu kam es nicht mehr. Dafür kündigte Langenargens Bürgermeister Achim Krafft ein Projekt an, das schon in der Realisierungsphase steckt: Auch der „Kunstpark am See“ (Eröffnung: 11. August) wird sich in diesem Jahr dem Werk von Diether Domes widmen.

Die Ausstellung im Museum Langenargen ist bis 15. Oktober jeweils Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt 4 Euro, ermäßigt 3 Euro.