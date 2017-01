Langenargen Bürgerempfang: Rekordbilanz in der vollen Festhalle

Bürgermeister Achim Krafft hat vor 350 Besuchern des Bürgerempfangs der Gemeinde Langenargen einen Blick zurück auf 2016 geworfen. Seine Bilanz lautete: Der Gemeinde geht es so gut wie lange nicht mehr. Im Rahmen des Empfangs wurden Werner Dillmann, Ulrike Denninger, Roland Götze, Karlheinz Butscher und Ellen Locher für besonderes ehrenamtliches Engagement geehrt.

Ein "Rekordergebnis" hat Bürgermeister Achim Krafft von der Bühne verkündet, einen "klaren Erfolg" im abgelaufenen Jahr. Gut 350 Besucher in der Festhalle vernahmen am Montag beim Bürgerempfang in Langenargen die Botschaft: Der Gemeinde geht es so gut wie lange nicht mehr. Einziger Wermutstropfen sei das Gezerre um den Tettnanger Wald. Größte Herausforderung: Auch Langenargen braucht dringend Wohnungen.

Der Bürgerempfang, mit dem die Gemeinde traditionell in das neue Jahr startet, war wieder Anlass, eine Reihe verdienter Einwohner zu ehren, die im vergangenen Jahr Besonderes geleistet hatten. Drei Einwohner rief Krafft auf die Bühne, die für ihr ehrenamtliches Engagement mit Preisen der "Karl und Carola Winter"-Stiftung ausgezeichnet wurden: Werner Dillmann, Ulrike Denninger und Roland Götze. Außerdem ehrte die Gemeinde stellvertretend für aktive Vereine Karlheinz Butscher sowie Ellen Locher.

"Alle Vereine sind das ganze Jahr über engagiert!" Mit diesen Worten lobte Joachim Zodel als Bürgermeister-Vertreter auch alle anderen Langenargener Vereine, deren Aufgabe nicht einfacher geworden sei: "Die Vereine müssen sich auf die Anforderungen der Gesellschaft genauso einstellen wie Betriebe oder Verwaltungen."

"Wir haben wirtschaftlich ein klares 6:1 erzielt!" Mit diesem Vergleich aus der Fußballsprache zog Bürgermeister Achim Krafft in seinem Rückblick eine Bilanz des alten Jahres und gab einen Ausblick auf das neue Jahr. Seit vielen Jahren habe die Gemeinde nicht mehr einen solchen Erfolg erzielen können – Ergebnis eines Steueraufkommens in Rekordhöhe, stellte der Rathauschef fest. "Das ist das Ergebnis der Anstrengungen vieler, vieler Partner." Nicht nur damit sei das Jahr besonders gewesen: "2016 wird als das Jahr der Beteiligungsprozesse eingehen", meinte Krafft. Zu vielen Projekten habe es "sachliche, faire Diskussionen" gegeben.

Die Gemeinde habe auch im neuen Jahr eine ganze Reihe von Projekten vor sich. Der Bürgermeister nannte dabei als Stichworte den Friedhof, das Strandbad, das saniert werden soll, und die Uferanlagen. Die Grundschule in Oberdorf, die Oberdorfer Straße sowie der öffentliche Personennahverkehr waren weitere Stichworte, die Krafft ansprach. Als wichtigste Herausforderung für das neue Jahr sprach Krafft die "prekäre Wohnraumsituation" an, der auch Langenargen begegnen müsse. Daher sei die Erstellung der Bauleitplanung für mehrere geplante Wohnbauprojekte umso dringender. Es werde in diesem Jahr viele Veränderungen geben, schloss der Bürgermeister: "Ein chancenreiches Jahr 2017 steht vor uns."

Ehrungen

Bürgermeister Achim Krafft zeichnete im Rahmen des Bürgerempfangs mehrere Einwohner aus.