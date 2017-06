Evelyn Schlude, Paolo Macedonio und Jürgen Jakob geben dem Publikum im Schloss Montfort, was es will und führen es darüber hinaus.

Alle Jahre wieder ist der Saal mit Blick auf den See ausverkauft. Kein Wunder, vor der prächtigen Naturkulisse agiert ja auch noch ein schönes Paar, das immer zu Pfingsten das Publikum mit dem beglückt, was es hören möchte: Glamouröses aus der Oper, Beschwingtes aus der Operette, Koloraturenseligkeit und Belcantoschmelz. Die Ravensburger Sopranistin Evelyn Schlude und der neapolitanische Tenor Paolo Macedonio haben sie mit ihren "Beliebten Melodien aus Oper und Operette" eine treue Fangemeinde erobert. Seit 15 Jahren zelebrieren sie im Montfortschloss in Langenargen einen kleinen Opernball, ein Fest der prächtigen Roben, des galanten Charms und Hörgenusses.

Da bleibt wenig Spielraum in der Dramaturgie. Und doch gönnen sich die beiden Sänger, neben den Konstanten – den launigen Trinkliedern, Straußwalzern und Liebesduetten – immer wieder Neues aufzutischen und ihr Repertoire durchzumischen. Diesmal darf's gleich zu Beginn eine große Portion aus Verdis "Rigoletto" sein. Wie so viele Opern kommt auch diese nicht ohne ein Versteckspiel aus. Der Herzog von Mantua sucht, als armer Student verkleidet, ein Mädchen, das er in der Kirche gesehen hat. Als er es endlich findet, ist es die schöne Tochter seines buckligen Hofnarren. Er gesteht ihr seine Liebe – "E il sol dell' anima" – und durch das Publikum geht ein erstes Raunen. Kein Wunder, Paolo Macedonio ist ja auch – schwarzer Frack, braune Augen, mühsam gebändigtes Wuschelhaar – ein Tenor zum Dahinschmelzen. Sein Mienenspiel beherrscht die ganze Palette der Gefühle, vom stürmischen Draufgänger bis zum hingebungsvoll Hoffenden.

Und Evelyn Schlude schmiegt ihren hellen Sopran kongenial in die großen Gesten ein. Als Gilda meistert sie in der Arie "Caro nome" dann fast traumwandlerisch himmelhohe Töne, und hernach springt Macedonio stampfend auf die Bühne und schleudert mit der Wut des Herzogs über seine entführte Geliebte – "Ella mi fu rapita" – nur so um sich. Die Gänsehautmomente schlagen dem Publikum auf die Zunge. Manche versuchen mitzusummen, anderen entfährt ein "Hm, schön".

Dann folgt ein harter Schnitt, denn jetzt ist Jürgen Jakob, der die Sänger am Klavier farbenreich und doch fein ziseliert begleitet, solistisch dran. Und der Sprung von Verdi zu Gershwin könnte nicht größer sein. Doch das Publikum ist nicht minder begeistert. Fußwippen, Kopfnicken – auch "I got Rythm" reißt es zu körperlichem Einsatz hin. Schmunzeln, als ein zehnjähriges Mädchen in Ausgehkleid und Turnschuhen die Bühne betritt, die Geige unterm Arm. Auf dem Programm ist ihr Name nicht erwähnt. "Mama, ich spiel' doch", erzählt Evelyn Schlude später von ihrer Tochter Antonia, die sich zunächst gescheut habe, mit einem Allegro giocoso von Anatoli Komarowski aufzutreten. Alle Achtung, wie das geklappt hat!

Als Königin der Nacht gestattet Evelyn Schlude dem Publikum auch einen Ausflug zu Mozarts "Zauberflöte". Koloraturensicher treibt sie in der Arie "O zittre nicht" sowohl ihre Stimme als auch die Erwartungen des Publikums in die Höhe, die im zweiten Teil des Programms mit amüsant-süffigen Operettenduetten gestillt werden. Da darf "Wiener Blut" ebenso wenig fehlen wie "Schenkt man sich Rosen in Tirol". Überhaupt Johann Strauß: Hier konnte die Sopranistin nicht nur mit dem koketten Couplet "Mein Herr Marquis" und der beschwipsten "Annenpolka" glänzen, die sie mit pointierten Kicksern beendete, sondern auch ihren Spielwitz auf die Bühne bringen. Dass sie eine wandlungsfähige Sängerin ist, stellt sie auch stimmlich unter Beweis. Technisch perfekt bleibt ihr Timbre immer warm und beseelt, selbst in irrwitzigen Koloraturen. Paolo Macedonio darf – ganz "vero Italiano" – die heimliche Nationalhymne seines Landes "O sole mio" schmettern, als hinter dem Bodensee gerade die Sonne untergeht. Mehr Charme geht nicht. Aber Macedonio bleibt auch dabei ein klassischer, in formschöner Tonbildung ausgebildeter Sänger, der Schmelz und Schmalz genau zu unterscheiden weiß.

Die Krönung des Abends aber war Gershwins "Rapsody in Blue", die Jürgen Jakob virtuos in hochkonzentriertem Auswendigspiel in all ihren Farbschattierungen ausbreitete. Ein nicht zuletzt rhythmischer Hochleistungssport, bei dem der Pianist noch bis in die Kadenzen brillierte.

Alles in allem ein Abend, der Zugaben erforderte. Ohne das obligatorische "Funiculi Funicula" und Bocellis Romanze "Ogni sera sotto il mio balcone" ließ das Publikum die Künstler nicht aus dem Saal.