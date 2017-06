Langenargen Annette Weber malt Langenargens Wahrzeichen

Die Künstlerin hat das Schloss Montfort seit Januar in den verschiedensten Naturstimmungen festgehalten. Etwa 20 dieser Bilder sind bis 14. Juli im Foyer des Langenargener Rathauses zu sehen.

Seit Jahresbeginn und bis kurz vor der Ausstellungseröffnung am vergangenen Donnerstag im Rathaus Langenargen arbeitete Annette Weber an den gut 20 Bildobjekten – unter allen Bedingungen, die das Wetter in den letzten fünf Monaten zu bieten hatte. Denn mit ihren Leinwänden und Papieren zog sie auf den Seegrund und den Landesteg in Langenargen, um das Schloß Montfort zu zeichnen und zu malen. Dabei kam es auf die stark unterschiedlichen Stimmungen an, die den Bodensee in allen Jahreszeiten ausmachen: Nebel, Schnee, Regen, der auch mal Saharasand von der Alpensüdseite mitbringt, kahle Bäume, klirrender Frost, die erst zarte und dann förmlich explodierende Vegetation; und in diesem Frühjahr der erneut über die Natur herfallende Frost. So ist im kleinen Foyer des Langenargener Rathauses das immer gleiche Motiv „Schloss“ in immer neuer Sichtweise zu sehen: Dunkelgrau, weiß umschäumt, blütenbetupft und kalt gefroren. Besonders die verwendeten Pastelltöne erlauben es der Künstlerin, die Natureindrücke über den feststehenden Bildausschnitt zu breiten. Ganz wie die französischen Künstler des ausgehenden 19. Jahrhunderts wurden die Vorarbeiten im Freien, vor Ort gemacht, also plein-air. Da hat das Wetter nicht nur den Malgrund, sondern auch die Künstlerin kräftig durchgerüttelt. Die Formate, die Weber gewählt hat, varieren stark. Sie reichen von der gerade mal postkartengroßen Miniatur bis zum zentralen Bild „genius loci“ das sich ganze zwei Meter hoch reckt. Vorgezeichnet mit Pastellkreiden, wurden die Ansichten des Schlosses mit See, Himmel und Bergen in Schichten von Engobefarben ausgeführt.

Da Annette Weber sowohl Bildhauerei, als auch Malerei und Neue Medien studiert hat, ist es für sie völlig klar, ihre Klaviatur der Materialien zu mischen. Engobe ist eigentlich die Glasurfarbe in der plastischen Arbeit mit Keramik. Da Weber nicht nur dort zu Hause ist, sondern auch in der Arbeit mit Video und neuen Medien, betonte sie anläßlich der Eröffnung, dass die Bildserie zum Schloss ihre gerade entstehende Reihe mit Videointerviews von Langenargener Bürgern mitfinanzieren soll.

Die Eröffnungsrednerin Katrin Seglitz konnte die Hinwendung Annette Webers zu dem was vor ihrer Haustür ist, nochmal in einen ganz weiten Kontext stellen, indem sie zeigte, dass hinter der Bilderbuchschönheit Langenargens ein tiefer „Brunnen der Geschichte“ steckt, in den Annette Weber gesprungen sei und schlussendlich einen immens großen Schatz daraus wieder mitbringe. Katrin Seglitz fand die poetische Analogie des Schlosses als Schatzkiste und Schmuckschatulle – mit dem Turm als Griff. Und wer sie, wie Annette Weber, öffnet, findet darin die Juwelen der Geschichte: Den Bau im maurischen Stil, den der württembergische König selbst beauftragt hat, die lange Geschichte der Montforter, die auf ihrer Teilnahme an Barbarossas Kreuzzügen auch Langenargener Bürger mitgenommen haben und die Menschen, die aus dem Nahen Osten nun ihrerseits hierher gekommen sind. So sind das Schloss, der See, der Himmel und die Berge zwar einfach nur wunderschön und in Kombination mit den Phänomenen der Natur ein Ausbruch fast jeder denkbaren Gefühlslage. Aber sie sind eben auch Bestandteil genau der Welt, in der wir leben. Der Titel der Ausstellung „Sich sammeln, Luft holen, Raum geben“ setzt sich im Rathaus von Langenargen, für das sie konzipiert und geschaffen wurde, vielleicht so um: Schloss Montfort wird in den Weberschen Variationen zu einem Zeichen, das sich hier sammelt im Foyer, dicht gedrängt an den Wänden. Es ist nicht sicher, ob die Fülle den Betrachter Luft holen lassen kann, aber seinen mitgebrachten Sichtweisen und Gedanken geben die Werke auf jeden Fall Raum. Und wer in der Ausstellung wahrnimmt wie das Montfort-Schloss in den Bildern auftaucht, verschwindet, sich kapriziert oder einfach nur so daliegt, der weiß: Hinter jeder schönen Fassade steckt das wahre Leben.

Bis 14. Juli im Rathaus Langenargen. Geöffnet Montag bis Freitag 8 bis 12.30 Uhr, Mittwoch 14 bis 17 Uhr und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr zu sehen.