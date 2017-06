Langenargen/Eriskirch 46-Jähriger pöbelt barfuß Passanten an

In die Psychatrie wurde am Samstagabend ein 46-jähriger Mann eingewiesen. Er soll am Nachmittag nach einem Unfall in Langenargen geflüchtet sein. Am Abend pöbelte er Passanten in Eriskirch an.

Der zunächst unbekannte Fahrer, der am Samstag gegen 16.25 Uhr auf der Schwedistraße in Richtung Untere Seestraße unterwegs war, kam mit seinem VW Touran laut Polizeibericht kurz nach der Einmündung in den Schussenweg nach rechts von der Straße ab und prallte gegen mehrere Bäume.



Polizeibeamte trafen den Fahrer vor Ort nicht mehr an, offenbar war er unmittelbar nach dem Unfall zu Fuß geflüchtet. Wie die Polizei weiter berichtet, konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass der Autofahrer aufgrund von Verletzungen orientierungslos umherirrt. In der Umgebung konnten Polizeikräfte den Fahrer jedoch nicht ausfindig machen. Erst im Zuge weiterer Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf den 46-Jährigen, welcher als Fahrer in Frage kam.

Gegen 23.30 Uhr wurde aus dem Bereich der Fliederstraße in Eriskirch ein Mann gemeldet, welcher barfuß Passanten anpöbeln würde. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Mann um den möglichen Unfallverursacher. Wie die Polizei berichtet, befand sich der 46-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand, er wurde in die Psychiatrie eingewiesen.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen sucht weiterhin Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, und bittet diese, sich unter Telefon 0 75 41 / 70 10 zu melden.