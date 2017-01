Langenargen 4000 Maskenträger bei Narrensprung in Langenargen am Start

4000 Maskenträger bei Narrensprung in Langenargen am Start

Großer Narrensprung ist am Samstag in Langenargen. 72 Zünfte und Musikgruppen laufen ab 13.30 Uhr durch die Straßen der Gemeinde. Die Gruppe der Pfäläller aus der gastgebenden Dammglonker-Zunft feiert dabei ihr 60-jähriges Bestehen.

Langenargen – „Ein alter Narr hat einmal zu mir gesagt: ‚Weißt du, wenn du zu Beginn der Fasnet nicht in Langenargen am Narrensprung warst, dann hattest du eine scheiß Fasnet‘“, erzählt Lothar Berger. Der Zunftmeister der Narrenzunft d’Dammglonker mag als Veranstalter des Umzugs am morgigen Sonntag etwas befangen sein in seiner Erinnerung, doch würden das Zitat des Altnarren wohl auch genug andere Menschen unterschreiben. 72 Zünfte werden ab 13.30 Uhr durch Langenargens Straßen ziehen.

„Es hätten auch 90 sein können, wir hatten wieder mehr Anfragen als Plätze“, sagt Zunftmeister Berger. Um den Narrensprung nicht zu groß werden zu lassen, haben man etwa 15 Zünften schweren Herzens absagen müssen: „Es sind eh schon wieder mehr, als wir eigentlich wollten, aber irgendwann ist halt wirklich Schluss“, so der Zunftmeister. In den letzten Tagen vor dem Narrensprung gab es für ihn noch „viele kleine Stellschrauben, die man drehen muss“, damit morgen auch wirklich alles perfekt läuft. Begonnen haben die Planungen schon im August, „seit zwei, drei Wochen steht alles im Großen und Ganzen“, sagt Berger. Immerhin könne man bei der Organisation des Umzugs ja auch auf Erfahrungen aus mehr als 60 Jahren zurückgreifen.

„Schon seit Jahrzehnten ist unsere Veranstaltung der traditionelle Aufgalopp der größeren Narrensprünge“, beschreibt Berger den Stellenwert des Umzugs. Für die Dammglonker steht er dieses Jahr im Zeichen eines "Jubiläums". Seit 1957 gibt es bei ihnen die Gruppe der Pfäläller. Auf hochdeutsch würde man die Narren als „Föhnbläser“ bezeichnen, was sich auch in Häs und Maske der nun 60 Jahre bestehenden Gruppe zeigt. „Sie ist eine der schönsten in der schwäbisch-alemannischen Fasnet“, berichtet Zunftmeister Berger stolz. Mit dem Dammglonker-Spruch "Sowieso – Allweilno" werden sie natürlich auch bei ihrem Heimspiel am morgigen Narrensprung an dritter Stelle mitlaufen.

