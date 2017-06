Langenargen 16 Vereine bieten bei "LA in Action" am 9. Juli buntes Programm

16 Vereine bieten bei "LA in Action" am 9. Juli buntes Programm

Ganz Langenargen wird bei "LA in Action" in Bewegung sein. 16 Vereine bieten bei dem Kinder-, Jugend- und Familientag der Gemeinde Langenargen am Sonntag, 9. Juli, ein buntes Programm an. Die Veranstalter versprechen Spiel und Spaß für die ganze Familie.

Wer einfach nur still rumsitzen und die angebotenen kulinarischen Köstlichkeiten genießen möchte, ist natürlich auch herzlich willkommen. Doch beim Kinder-, Jugend- und Familientag der Gemeinde Langenargen stehen Bewegung, Spiel und Spaß eindeutig im Vordergrund. Am Sonntag, 9. Juli, ist es wieder soweit. Dann heißt es erneut: "LA in Action- Wir für euch!". Zum neunten Mal laden die Organisatoren ein – 16 ortsansässige Vereine und Einrichtungen sowie die Jugendbeauftragte der Gemeinde, Gisela Sterk, und das Amt für Tourismus, Kultur und Marketing (TKM) – zu der beliebten Veranstaltung auf dem Außengelände der Anton-Maulbertsch-Schule.

Bei einem Pressegespräch informierten nun einige der Organisatoren über den geplanten Ablauf. Nachdem der Familientag in den letzten Jahren immer ein großer Erfolg war, soll an dem bestehenden Konzept wenig geändert werden. Lediglich Anzahl und Art der teilnehmenden Vereine variiert von Jahr zu Jahr, wie Jugendbeauftragte Gisela Sterk berichtet. "Letztes Jahr waren die Handballer dabei, dieses Mal kommen die Volleyballer", nennt sie als Beispiel. Für sie und auch die anderen Beteiligten ist das Fest eine tolle Gelegenheit, die bunte Vielfalt der heimischen Vereine kennenzulernen. "Die Vereine können sich hier präsentieren. Zeigen, was sie alles leisten. Wenn sie anschließend Zuwachs kriegen und neue Mitglieder gewinnen können, ist das natürlich umso schöner", erklärt die Jugendbeauftragte. Doch nicht nur für sie, sondern auch für alle anderen, geht es vor allem um das "nette Miteinander" und darum, "einen wunderschönen Tag gemeinsam zu verbringen".

Sollte das Wetter am 9. Juli nicht mitspielen, können die Veranstalter in die Turn- und Festhalle ausweichen. Glücklicherweise ist das in den letzten Jahren niemals der Fall gewesen.

Die Liste der sportlichen Aktivitäten ist lang. "Einfach mal ausprobieren!" – mit diesem Motto tritt etwa die Taekwondo-Schule aus Oberdorf an und hofft auf viele Teilnehmer, die sich einmal an dem Kampfsport versuchen wollen. Mit spannenden Geschicklichkeitsparcours wollen die katholischen Pfadfinder und das DLRG-Team die Besucher auf Trab bringen. "Ran an den Volleyball!" heißt es bei den Volleyballern des Turnvereins Langenargen. Die Schützengilde Langenargen bietet Bogenschießen und Licht-Gewehre, beim Verein der Eisstockschützen darf jeder einmal den Eisstock über den Schulhof schieben. Akrobatik an der Sportstange zeigen die Mitglieder des Polesport Bodensee-Oberschwaben und freuen sich auf ganz Mutige, die sich auch mal im Poledance versuchen wollen.

Für Kinder und Jugendliche gibt es bei "LA in Action" wieder den Mitmachpass, in dem jede erfolgreich absolvierte Übung abgestempelt wird. Bei zehn Stempeln lockt eine kleine Belohnung. Für Abkühlung sorgt an diesem Tag eine kleine Sprenkleranlage, die erfahrungsgemäß bei den Jüngsten sehr beliebt ist. Also Badehose und Badeanzug nicht vergessen.

"LA in Action"

Der Familientag startet am Sonntag, 9. Juli, um 11 Uhr auf dem Außengelände der Anton-Maulbertsch-Schule. Eröffnet wird das Fest von Diakon Dieter Walser mit einem Gottesdienst auf der Wiese zwischen Alt- und Neubau. Danach locken Aktivitäten wie Boccia, Volleyball, Trockenangeln Eisstockschieben, Taekwondo, Bauklötze-Stapeln oder Bogenschießen. Für die Kleinsten wird Kinderschminken angeboten. Pommes und Wurst, Kaffee und Kuchen, ein Eiswagen sowie die Aloa-Saftbar sorgen für das leibliche Wohl. Um 13.30 Uhr tritt die Band "Bright Side" auf. Das Fest endet um 16 Uhr und findet bei jedem Wetter statt – bei Regen in der Turn- und Festhalle. (kes)