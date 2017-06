Langenargen 16-Jähriger leistet heldenhaften Rettungseinsatz

Ein jugendlicher Rettungsschwimmer hat spontan bei einem Rettungseinsatz geholfen, wie aus einer Mitteilung des Langenargener DLRG-Ortsverbands hervorgeht.

Der Ernstfall kam überraschend, als Dominik Fritsch (16), ein Rettungsschwimmer der Langenargener DLRG-Jugend, im Schulbus auf dem Nachhauseweg von Kressbronn nach Langenargen war. Die Fahrt verlief zunächst wie immer. Das änderte sich schlagartig, als der Bus an der Langenargener Haltestelle „Lindauer Straße“ anhielt. Der Busfahrer hatte bemerkt, dass eine ältere Dame auf ihrem Sitzplatz eingenickt war. Er sprach sie an, rüttelte sie, sie zeigte jedoch keinerlei Reaktion.

„Hat den jemand etwas beobachtet, was mit der Frau passiert ist?“, rief er den Fahrgästen zu. Keiner hatte etwas bemerkt. Dominik und weitere Mitschüler eilten zu ihm hin, um zu helfen. Da im schmalen Gang des Busses zu wenig Platz war, versuchten fünf Jugendliche, die Frau in den Ausstiegsbereich zu tragen. Inzwischen traf das alarmierte Fahrzeug der „First Responder“ aus Kressbronn ein. Allerdings war der Rettungsassistent Jens Wartenberg alleine. Es gelang ihm, die Dame in den Ausstiegsbereich zu ziehen und zu untersuchen. „Wir mussten alle erst einmal den Bus verlassen und haben draußen gewartet“, erzählt Fritsch.

Bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungsdienst musste dringend gehandelt werden, daher rief der Rettungsassistent fragend in die Runde: „Hat von euch jemand einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht?“ Fritsch zögerte nicht und antwortete „Ja, ich!“ und lief sofort zu ihm hin. Dominik Fritsch solle bei der Dame umgehend mit der Herzdruckmassage beginnen, „und zwar so lange, bis ich Stop sage!", so der Rettungsassistent. Er selbst übernahm die Beatmung. Bis der Rettungsdienst aus Tettnang eintraf, hat Fritsch die Herzdruckmassage unter Aufsicht des Rettungsassistenten permanent durchgeführt...

Endlich kam das erlösende „Stop!“, die eingetroffenen Rettungskräfte übernahmen den weiteren Einsatz. Wartenberg lobte die beiden Lebensretter für deren vorbildlichen Einsatz. An Fritsch schrieb er in einer späteren E-Mail: „Ich möchte mich bei Dir nochmals für Deine Unterstützung bei der Durchführung der Herz-Lungen-Wiederbelebung bedanken. Die von mir angeleitete Herzdruckmassage hast Du sehr gut umgesetzt!“ Auch die Ausbilder in der DLRG-Ortsgruppe freuen sich, dass ihre Arbeit Früchte trägt – auch an Land. Aus Datenschutzgründen ist nicht bekannt, was aus dem Fall geworden ist.