Kressbronn Zustand der Kressbronner Straßen wird geprüft

Einstimmig beauftragte der Gemeinderat Kressbronn die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Bedarfsplans für die Sanierung der Straßen.

Zum Straßennetz der Gemeinde gehören 42,5 Kilometer Ortsstraßen und weiter 25 Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen.

Oliver Schieber vom Amt für Gemeindeentwicklung und Bauwesen informierte, dass bei den Ortsstraßen 51 Prozent als gut zu bewerten seien, 28 Prozent als befriedigend, bei 14 Prozent sei der Fahrbahnzustand ausreichend und sieben Prozent der Straßen seien in einem schlechten Zustand. Bei den Gemeindeverbindungsstraßen sei die Bilanz besser. "Hier sind 75 Prozent als gut einzustufen, 20 Prozent als befriedigend, drei Prozent als ausreichend und nur zwei Prozent sind in einem schlechten Zustand", so Schieber.

Vorgesehen ist in diesem Jahr der Ausbau der Straße "Staudenesch" in Gohren. Neu asphaltiert wird die Zufahrt zum SVK-Heim und zum Kletterpark im Ried. Als zeitnah zu sanierende Straßen nannte Schieber die Dorfstraße in Retterschen, den Talholzweg, den Maräzweg/Drosselweg, die Raiffeisenstraße und den Kressbronner "Ösch". Britta Wagner (SPD) regte an, die Erfassung des Straßenzustands online zu stellen. Er ist auf der Gemeindeseite unter www.kressbronn.de nachzulesen.