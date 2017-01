Kressbronn Wenn's in der Liebe nicht mehr knistert

Zu ihrem 25-jährigen Bestehen präsentiert die Hinterlandbühne Kressbronn ein Stück aus eigener Feder mit viel Lokalkolorit – das Publikum amüsiert sich köstlich

Seit 25 Jahren sind sie der Silvester-Klassiker schlechthin. Und danach: "the same procedure as every year" – Spielverlängerung im Januar, drei Wochenenden lang, weil das Publikum so begeistert ist. Keine Frage: Die Kressbronner Hinterlandbühne zielt alle Jahre wieder direkt aufs Zwerchfell der Zuschauer. Und ist mit ihren Produktionen vom Komödienstadl-Flachsinn weit entfernt. Denn die Truppe legt Wert auf Tiefgang und Sprachwitz. Anlässlich ihres Jubiläums wartet sie diesmal mit einem Stück aus eigener Feder auf. Es stammt von Ensemble-Veteran Roland Pfau und trägt den bezeichnenden Titel "Geburtstag".

Doch bevor sich der rote Samtvorhang in der Aula der Nonnenbachschule öffnet, gibt's in bester dramaturgischer Manier eine Art "Vorspiel auf dem Theater". Regisseur Erwin Hecht und Darstellerin Eleonore Neff veranstalten ein Publikums-Quiz, bei dem sie in witzig-gereimter Form 25 Jahre Hinterlandbühne Revue passieren lassen.

Dann: Staub und Bohrgeräusche. Der Vorhang gibt den Blick auf ein Anwesen in ländlicher Gattnauer Idylle frei. Doch derjenige, der hier werkelt, liefert auch Stoff für weiteren Krach. Das Bruddeln steht ihm ins Gesicht geschrieben – und das tut er mit Vorliebe dann, wenn sein Eheweib auf der Bildfläche erscheint. Wen wundert's: Auch ihr ist das Keifen zum Lebenselixier geworden. Nein, zwischen Luisa und Klaus Schnäbele knistert nach 39 Jahren Ehe so ganz und gar nichts mehr. Luisas Begierde richtet sich noch einzig auf ein Gartenhaus, das der verrentete Ehemann bis zu ihrem 60. Geburtstag gefälligst fertigstellen soll.

Genau das aber könnte die neue Nachbarin vereiteln. Die Professorengattin benötigt ebenfalls dringend einen Handwerker. Und immer, wenn Klaus in ihrem Haus verschwindet, kommt er wie neugeboren daraus hervor. Auch in seinem Haus gegenüber herrscht ein Kommen und Gehen. Dort geht sein Schulfreund Sepp ein und aus, und dann kann Luisa schnurren wie eine Schmusekatze. So geht das die ganze Zeit: Türen öffnen sich, Türen schließen sich. Normalerweise sind das die Zutaten für ein Bühnendebakel. Aber von wegen! Das Publikum ist zweieinhalb Stunden lang aus dem Häuschen, denn Autor Roland Pfau hat für eine ungemeine Dichte an Gags gesorgt. Er zündet sie in beinahe jedem Satz. Wenn Luisa auf Klaus' Frage, was sie sich zum Geburtstag wünsche, "die Scheidung" knurrt, erwidert er lakonisch: "So viel wollt' ich gar nicht ausgeben."

Die Begeisterung in den Sitzreihen resultiert aber auch daraus, dass die Darsteller unverblümten Dialekt reden dürfen. Da ist alles ganz nah am Publikum, an dessen Eigenheiten und eigenen Lebensansichten. Und: Die einzelnen Rollen sind den Darstellern wie auf den Leib geschrieben. Gerlinde Milz gibt die altjüngferliche Nachbarin Inge Flora, dass die Sektgläser erzittern. Hartwig Brugger trägt als Professor Watzmann die Rechthaberei wie eine Monstranz vor sich her. Delikat: Das "Kuss-Gedicht", bei dem Marianne Kasper als seine Ehefrau Rosine zeigt, wie zurückhaltend man die Sau rauslassen kann. Alfons Schnell überzeugt als charmanter Möchtegern-Hausfreund Sepp Ast und Sabine Berkmüller als vernachlässigte Ehefrau Luisa, die ihr tägliches Fluchtpensum braucht: "I fahr in den Hafen, zum Shoppen."

Die kurioseste Szene ist wohl, als Klaus seine Familie zur "Haushaltsdebatte" um den Gartentisch versammelt und eine ernüchternde Bilanz vorträgt: Die Subventionierung der Kinder müsse um 50 Prozent gekürzt werden. Als meuternder Nachwuchs dürfen Julia Weger und Claudius Stohr nach Fassung ringen. Bei all dem ist Roland Pfau in seine eigene Hauptfigur geschlüpft, er gibt Klaus Schnäbele mit unnachahmlich-knitzem Humor. Und: Regisseur Erwin Hecht hat einen Sack voll einfallsreicher Spielideen, sodass sogar die Darsteller von Nebenrollen auftrumpfen dürfen.

Am Schluss kommen alle zur Besinnung, es gibt ein Happy-End, viel Applaus und – parallel zum Anfangsprolog – einen Epilog auf der Bühne. Die Truppe bekundet, eine Wallfahrt nach Rom machen zu müssen, um alle Schutzheiligen um den Erhalt ihrer Auftrittsbühne zu bitten. Die Aula der Nonnenbachschule soll nämlich abgerissen werden. Dabei ist sie doch fast so ein Denkmal wie die Hinterlandbühne selbst.

Ein Feuerwerk schräger Dialoge

Weitere Aufführungstermine: 13. Januar, 20 Uhr; 14. Januar, 16.30 und 20 Uhr; 15. Januar, 18 Uhr; 20. Januar, 20 Uhr; 21. Januar, 16.30 und 20 Uhr. Orts: Aula der Nonnenbachschule.

Jahrelang schrieb Roland Pfau Büttenreden für den Kressbronner Heimatball. Zum 25-jährigen Bestehen der Hinterlandbühne hat er sein erstes Theaterstück vorgelegt: "Geburtstag" zündet ein Feuerwerk schräger Dialoge.

In jedem Satz steckt ein Gag, das Publikum ist ganz aus dem Häuschen. Haben Sie beim Schreiben des Stücks ständig selbst gelacht?

(Roland Pfau lächelt verschmitzt): Ja – schon. Der Regisseur hat gemeint, das sei des Guten zuviel. Aber wir haben uns deshalb nicht in die Wolle gekriegt. Bei den Proben muss der Text in der Regel ja auch noch abgeändert werden. Und das Publikum reagiert bei jeder Aufführung ganz unterschiedlich, lacht mal an dieser Stelle, mal an einer anderen.

Sie waren von Beruf Steinmetz. Woraus schöpfen Sie so viel schreiberischen Humor?

Ich hab' einen großen Fundus. Immerhin bin ich seit 20 Jahren bei der Hinterlandbühne dabei und habe immer mit dem Regisseur zusammen die Stücke ausgesucht. Da musst du in der Regel 50 bis 100 Stücke lesen, bis du 'was Passendes findest. Das schult den Blick fürs Groteske. In der Zeit konnte ich viele Ideen sammeln, die ich mit eigenen Gags nun zu einem Stück umgesetzt habe.

Die Szenen wirken wie aus dem Leben gegriffen.

Sie dürfen nicht zu derb sein, ich mag, wenn's sauber zugeht.

Sind da auch autobiografische Elemente dabei? Sie spielen die Hauptfigur ja auch selbst, einen Rentner um die 70.

Verschiedentlich haben die Leute gemeint, ich bringe hier mein eigenes Rentnerleben auf die Bühne. Aber das hab' ich meiner Frau ausdrücklich versprochen, dass ich unser eigenes Leben außen vor lasse.

Werden wir noch einmal etwas aus Ihrer Feder sehen können?

Ich werde dieses Jahr 72 Jahre alt und räume bei der Hinterlandbühne das Feld. Beim Spielen muss ich den andern teilweise vom Mund ablesen, ich höre schlecht, trotz Hörgerät, das ist anstrengend. Aber ich kann jetzt schon sagen: Die Gruppe wird mir fehlen. Ich bin gern mit jungen Leuten zusammen.