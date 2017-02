Kressbronn Viel Spaß beim närrischen Treiben in Kressbronn

Die Kressbronner Griesebigger feiern ihren 60. Geburtstag. Beim Umzug durch den Ort sind 64 Narrengruppen dabei und Hunderte Zuschauer feiern am Straßenrand mit.

Kressbronn – Bei Sonnenschein und fast schon frühlingshaften Temperaturen trafen sich am Sonntag 64 Narrenzünfte und Musikkapellen beim Fasnetsumzug in Kressbronn. Viele hundert Zuschauer verfolgten das närrische Treiben vom Straßenrand, noch viel mehr waren in Häs und Maske, mit dem Musikverein und der Lumpenkapelle oder hoch oben auf dem Wagen selbst Teil des närrischen Lindwurms.

Von den Ailinger Waldhexen über die Hennenschlitter aus Immenstaad und den Gorilla-Club Russenried bis zu den Betznauer Legosteinen hatten nicht nur die Masken- und Hästräger selbst, sondern auch die Zuschauer jede Menge Spaß. Wie immer hatten es die Maskenträger besonders auf die jungen Mädchen abgesehen. Ob im Laubbad der Schotterwälder aus Berg oder auf dem Drehstuhl der Narrenzunft Kehlen – es gehört einfach dazu, sich von den Narren ordentlich verwursteln zu lassen. Dafür hatten sie aber auch jede Menge Bonbons im Gepäck, über die sich vor allem die ganz Kleinen freuten.

Gewürzt war der Umzug der Narrenzunft Griesebigger – sie feiert in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag – mit jeder Menge Lokalkolorit. So spielten die ganz in Rot gewandeten Feuerwehrfrauen nach dem Motto "Ist das Feuerwehrhaus am A..., kommen wir – Wasser marsch" auf das abgebrannte Domizil der örtlichen Feuerwehr an. Die Kressbronner Landjugend hat sich für ihren Umzugswagen sogar an der aktuellen Weltpolitik orientiert: "Make Fasnet great again" lautet ihr Wunsch an Donald Drunk. Eine ganz besondere Attraktion war der zur Skipiste umfunktionierte Wagen des Kressbronner Skiclubs. Er war so hoch, dass sich die mutigen Skifahrer fast im Geäst eines Baums bei der Ehrentribüne verheddert hätten. Der Musikverein spottete "Kressbronns Laternen brennen nicht, hier kommt das mobile Bürgerlicht" und der Chor Kresscendo im Schneemannkostüm weiß, dass es in Kressbronn auch "im Winter schee isch".

Für die gute Stimmung sorgten beim Umzug außerdem zahlreiche Musikkapellen, Gardetänzerinnen, fetzige Lumpenkapellen und Fanfarenzüge. Launig moderiert wurde der Umzug von Dietmar Dreher, Charlie Maier und Fridolin Aierstock.