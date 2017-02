Kressbronn Verkehrsunfall mit rund 50 000 Euro Sachschaden

Weil eine Autofahrerin auf einer Einbahnstraße in falscher Richtung unterwegs war, hat sich laut Polizeibericht ein Verkehrsunfall mit rund 50 000 Euro Sachschaden ereignet.

Der Unfall ist am Montag gegen 16 Uhr an der Einmündung Sonnenhof/Dorfstraße in Kressbronn-Retterschen passiert. Eine 20-Jährige sei mit ihrem Ford auf der Straße Sonnenhof entgegen der Einbahnstraßenregelung in Richtung Dorfstraße unterwegs gewesen und prallte mit ihrem Auto bei der Einfahrt auf die Dorfstraße mit dem Mercedes einer von links kommenden 69-Jährigen zusammen. Die 20-Jährige erlitt Prellungen.