Gedächtnisausstellung wird am Sonntag eröffnet. In diesem Jahr würde die 2014 verstorbene Künstlerin 80 Jahre alt.

In der Lände in Kressbronn wird am Sonntag, 12. März, um 11 Uhr die Gedächtnisausstellung „Menschenbilder“ mit Malerei und Zeichnungen von Ursula Wentzlaff eröffnet, die lange Jahre in Kressbronn lebte und im Alter von 77 Jahren verstarb. 2017 würde sie 80 Jahre alt.

Ursula Wentzlaff wurde in Heidenheim geboren. Sie studierte in den 1950er-Jahren in Köln Fotografie und Fotografik, sowie in Düsseldorf und Stuttgart Malerei, Zeichnen und Design. Lange arbeitete sie als Grafikdesignerin. Ihr eigentliches künstlerisches Werk entstand erst ab den 90er-Jahren. Christoph Müller, der Leiter des Kunstmuseums Singen, schreibt über Wentzlaffs „Menschenbilder“: „Mit der Ähnlichkeit allein gibt sich die Künstlerin nicht zufrieden: Da winden, krümmen und drehen sich übergroße, amorphe Köpfe grotesk mit glotzenden Augen – und suchen Auswege aus den Käfigen des Blattformats.“ Christoph Bauer gibt am Sonntag eine Einführung in Ursula Wentzlaffs Werk. In den Kooperation mit der Lände wird das Kunstmuseum Singen ab 20. Mai ebenfalls eine Wentzlaff-Ausstellung eröffnen, mit anderen Werken. (rup)