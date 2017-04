Kressbronn Unfallverursacher lässt Kennzeichen zurück

Ein 21-jähriger ist mit seinem Golf am frühen Freitagmorgen im Bereich Linderhof gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Der Mann suchte anschließend zwar das Weite, aufgrund des an der Unfallstelle zurückgelassenen Kennzeichens konnte er aber rasch ausfindig gemacht werden.

Der Golf-Fahrer überfuhr nach Polizeiangaben kurz vor 4 Uhr im Bereich Linderhof den Mittelstreifen am Kreisverkehr B 467/B 31, prallte gegen das Verkehrszeichen und fuhr anschließend davon, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. "Die Ermittlungen nach dem Unfallverursacher gestalteten sich nicht schwierig, da ein Kennzeichenschild des Volkswagens am Unfallort zurückblieb", heißt es im Polizeibericht weiter. Bei dem 21-jährigen Fahrzeuglenker, den Beamte an der Wohnadresse antrafen, wurden Anzeichen auf Alkoholeinfluss festgestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Am Verursacherfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.