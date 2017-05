Kressbronn Ultramarin Boatshow: Viele neue Angebote und eine Bootstaufe

Zahlreiche Besucher kommen am Wochenende zur "Ultramarin Boatshow" in die Marina Meichle und Mohr in Gohren.

Kressbronn (kan) Gut besucht war die "Ultramarin Boatshow" am Wochenende in der Marina Meichle und Mohr in Gohren. Neben den Verkaufsangeboten im ganztägig geöffneten Wassersportfachmarkt konnten sich die Besucher bei Segelmachern, Bootssattlern oder Zubehörlieferanten sowie bei den Anbietern von Bordelektronik und Bootsversicherungen über die neuesten Trends der Saison informieren.

„Unter den zehn neuen Anbietern waren erstmalig zwei Folierungsfirmen, offensichtlich ein neuer Trend für die Individualisten“, ist Geschäftsführerin Sonja Meichle über den Zuwachs bei den Ausstellern begeistert. „Sehr gut angenommen wird auch unsere Aktion ‚Start Boating – komm an Bord‘, mit der wir Wassersportler aktivieren und neu begeistern wollen. Dazu konnte man sich schon im Vorfeld über unser Online-Portal anmelden, was rege genutzt wurde." Je fünf Segel- und fünf Motorboote habe man für die ein- und zweistündigen Testfahrten zur Verfügung gestellt. "Hochgerecht waren also an den zwei Tagen fast 400 Wassersportler in unser Programm eingebunden“, freute sich die Geschäftsführerin besonders darüber, dass die Teilnehmer auch noch zu den Testfahrten kamen, als es am Sonntag fast durchgehend regnete.

Ein Höhepunkt der zweitägigen Boatshow war die Taufe eines neuen Schiffs, der ebenfalls im Hafen ansässigen Firma Georgs Yachtservice. Als neuer Kleinkreuzer wechselte die Bente vom Ultramarin-Bootshandel zu Eigner Georg Cenek, dessen Charterflotte sie ab Mittwoch als zehntes Boot ergänzt.