Kressbronn Tausende schunkeln beim Pfingstfestival zur Blasmusik

Das soll dem Kressbronner Musikverein erst mal einer nachmachen: Nach einem spannenden Blasmusik-Wettbewerb mit Stimmungshoch und rund 2500 Besuchern am Pfingstsonntag sorgte die Kapelle tags darauf noch einmal für ein proppenvolles Festzelt.

Es ist eben längst kein Geheimtipp mehr, dass der letzte Tag des Kressbronner Pfingstfestivals dem Gastgeber vorbehalten bleibt – und er der eigentliche Star ist.

"Wir sind ja nun 'Blaskapelle des Südens' im Ruhestand", meinte Moderator Reinhard Kugel augenzwinkernd – nach dem Titelgewinn im vorigen Jahr durften die Kressbronner diesmal nicht an der Ausscheidung teilnehmen – doch niemand erwartete ernsthaft, dass sich die Kapelle darum auch nur einen Deut schert. Mit gewohnten Gute-Laune-Nummern drehte sie auf, und dass ihr noch lange nicht die Puste ausgeht, zeigte sich schon allein darin, wie viele jugendliche, talentierte Musiker sie anzulocken vermag. Da standen etwa plötzlich vier Burschen auf der Bühne, die zwar (noch) gar dem Verein angehören, aus deren Posaunen aber – man traute seinen Ohren kaum – ein astreiner Rag kam. Auch in den eigenen Reihen hat der Verein genügend Talente, die für virtuose Soloeinlagen gut sind, und das nicht nur an Saxofon oder Schlagzeug.

Anika Genesis legte einfach mal die Klarinette weg, nahm das Mikro und ließ hören, dass sie auch gesanglich "Simply the Best" sein kann. Überhaupt sind die Aktiven für jede Überraschung gut. Isabel Vetter stieg auf einen Biertisch und stieß ins Alphorn, als gehöre das ganz selbstverständlich zum Repertoire einer Blaskapelle. Johannes Wachter setzte sich auf einen Melkschemel und zog zur Gaudi des Publikums die Posaune mit dem Fuß. Umtänzelt von einem vereinseigenen Herren-Ballett ließ Leonie Guffart zu "My future Husband" ihre glockenhelle Stimme erklingen – und das Publikum tobte.

Blasmusik mit Unterhaltungswert auf hohem Niveau hatten tags zuvor auch die drei Wettbewerbsteilnehmer geboten. Musikalische Qualitätsunterschiede waren zwischen den Musikvereinen Neukirch und Ertingen sowie der Musikkapelle Simmerberg kaum auszumachen. Nach fast vierstündigem Vortrag hatten entschieden Jury und Publikum, den Musikverein Ertingen zur "Blaskapelle des Südens" zu küren – bei ihm waren die Showelemente am ausgeprägtesten.

Dass der Funke überspringt, das besorgen beim Musikverein Kressbronn nicht zuletzt die vielen fetzigen Popnummern, die Dirigent Karlheinz Vetter anspruchsvoll arrangiert. Und die Moderatoren, die nach jeder Nummer ihr Instrument zur Seite legen und – teils lokalkabarettistisch – vom Leder ziehen. Alle Achtung, das ist Höchstleistungssport.