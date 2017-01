Kressbronn Szenische Lesung mit Stimmen aus dem Ersten Weltkrieg

Eine Lesung aus Kressbronner Dokumenten zum Thema Erster Weltkrieg findet laut Mitteilung am Sonntag, 5. Februar, um 17 Uhr in der Aula der Nonnenbachschule (Schulweg 10) statt. Der Eintritt kostet 5 Euro. Veranstalter sind die Arbeitsgruppe Erster Weltkrieg und der Verein zur Erhaltung der Hofanlage Milz.

Zum Inhalt der Lesung: Es gehört zum Wesen des Krieges, dass er auf gewaltsame, existenzielle Weise in menschliche Schicksale und Lebensentwürfe eingreift. Im Ersten Weltkrieg galt dies für Menschen weltweit. Er wirkte sich auf das Schicksal der Familie Höfle vom heutigen Hof Milz in Retterschen ebenso aus wie auf jenes nahezu aller Familien in den damaligen Gemeinden Hemigkofen und Nonnenbach.

Geschehnisse und Erlebnisse der Soldaten an der Kriegsfront und ihrer Angehörigen in der Heimat fanden schriftlichen Niederschlag in privaten oder öffentlichen Dokumenten. Die Arbeitsgruppe Erster Weltkrieg hat zahlreiche solcher Quellen aus den damaligen Gemeinden Hemigkofen und Nonnenbach erfasst und zusammengetragen. Viele Kressbronner waren bereit, ihre privaten Dokumente zur Verfügung zu stellen. Auch das Pfarr- und Gemeindearchiv sowie das Tettnanger Zeitungsarchiv wurden gesichtet. Zudem konnte man aus dem Fundus der Kressbronner Soldatenkameradschaft schöpfen.

In der Lesung sollen „Stimmen“ aus den Kriegsjahren 1914 bis 1918 gleichsam zum Sprechen und zu Gehör gebracht werden: In einer Collage aus unterschiedlichen Dokumenten, die in verteilten Rollen vorgetragen werden, ergänzt durch knappe Kommentare und anschauliches Bildmaterial. Soldaten an der Front, Ehefrauen und Mütter in der Heimat ebenso wie die hiesigen Schultheißen, Pfarrer, Lehrer, Beamte und Pressestimmen kommen so zu Wort. Auf diese Weise möchte die Lesung sehr unmittelbar und persönlich mit konkreten Menschen aus unseren Gemeinden, ihren Schicksalen und den Auswirkungen des Krieges auf die dörfliche Gesellschaft bekannt machen.

Ein weites Spektrum von allgemeingültigen „Kriegsphänomenen“ wird laut Veranstalter thematisiert: Sinnlosigkeit, Grauen, Verwundung und Tod an der Front; in der Heimat Sorgen von Ehefrauen und Müttern um die eingezogenen Männer und Söhne; Trauer um den Verlust von Angehörigen; die wertvolle Aufrechterhaltung der Verbindung zwischen Front und Heimat mittels Feldpost und Paketsendungen; der Umgang mit alltäglichem Mangel an Lebensmitteln und Bedarfsgütern; die Bewältigung des Arbeitskräftemangels durch Frauen und Kinder wie auch durch den Einsatz von Kriegsgefangenen; die große Hilfsbereitschaft, die sich in unzähligen Sammlungen und der Verschickung von Liebesgaben niederschlägt; das Organisieren eines immer schwieriger werdenden Kriegsalltags.