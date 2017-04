Kressbronn Strandbad Kressbronn startet am 1. Mai in die Saison

Strandbad Kressbronn startet am 1. Mai in die Saison

Egal bei welchen Temperaturen: Am Montag, 1. Mai, wird im Strandbad Kressbronn die Eröffnung der Freibadsaison gefeiert.

Siggi Kathan, Betriebsleiter im Strandbad Kressbronn, ist bester Laune. Und das, obwohl das Thermometer am Donnerstag – nur vier Tage vor Saisoneröffnung – gerade einmal drei Grad anzeigte. „Wir starten wie immer am 1. Mai und ich hoffe darauf, dass hier bald richtig viel los sein wird“, gibt sich Kathan optimistisch.

Auf den ersten Ansturm hofft der Betriebsleiter bereits am 1. Mai, den dann ist nicht nur der Eintritt ins Strandbad kostenlos, sondern auch einiges geboten von 11 bis 18 Uhr. Los geht es mit einem zünftigen Weißwurstfrühstück und für die Kinder gibt es neben der riesigen Spielwiese auch eine Hüpfburg. Ab 13 Uhr spielt dann die Band „Salty Slickers“ auf. „Auch wenn man noch nicht in den See kann, lohnt sich ein Besuch bei uns, die Kinder haben viel Spaß am See und unsere Gastronomie hat auch schon geöffnet“, sagt Kathan. Damit es auf der Liegewiese noch gemütlicher wird, wurde der Rasen für rund 5000 Euro so behandelt, dass das Wasser besser abfließt. Außerdem gibt es bald eine zweite Treppe, die in den Bodensee führt und die Grünanlagen wurden mit neuen Grünpflanzen und Palmen ausgestattet.

Gleich geblieben sind im Strandbad die Eintrittspreise: Ein Erwachsener zahlt 2,50 Euro (Saisonkarte 35 Euro), Kinder und Jugendliche 1,50 Euro (Saisonkarte 15 Euro) und die Familiensaisonkarte kostet 56 Euro. Wer eine Gästekarte hat, der darf das Kressbronner Strandbad sogar kostenlos besuchen.

Sobald der Badebetrieb richtig läuft, gibt es im Strandbad natürlich auch wieder in Zusammenarbeit mit der Wasserwacht Nonnenhorn eine Badeaufsicht und die DLRG-Station wird besetzt sein. Bis es so weit ist, hat Siggi Kathan, der ab sofort bei schönem Wetter im Strandbad präsent sein wird, jede Menge zu tun. „Wir haben hier 400 Spinde und die müssen auf Vordermann gebracht werden und verteilt werden. Wir starten langsam in die Saison und hoffen darauf, dass der Sommer in diesem Jahr nicht so extrem wird wie im vergangenen Jahr. Das wichtigste ist aber nicht nur das Wetter, sondern, dass wir eine hoffentlich unfallfreie Saison haben werden.“