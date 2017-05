Die Lände in Kressbronn zeigt Aufnahmen des Fotografen von 1949 bis in die Gegenwart. Stuhler hat die Ausdrucksmöglichkeiten der Fotografie ausgelotet, sie erweitert und sich vom Fotografen zum Fotokünstler entwickelt. An diesem Sonntag wird die Ausstellung um 17 Uhr eröffnet.

Werner Stuhlers Fotografien entstehen im Kopf. Nichts zeigt das besser als die Schwarzweiß-Serie „Fukushima Vision“ aus dem Jahr 2011. Eine Aufnahme daraus zeigt den „gesichtslosen atomaren Tod“, wie Stuhler sagt, in Gestalt eines Kindergesichts. Gleißendes Weiß hat dessen Züge ausradiert, dunkel sichtbar bleiben nur die tieftraurigen Augen und der verzerrte Mund. Eine andere Aufnahme der Serie zeigt eine düster-ausgestorbene Industrielandschaft, überstrahlt von einem Licht, fahl wie das des Mondes. Keines der beiden Fotos ist dokumentarisch. Entstanden sind sie nicht in Fukushima nach dem Supergau, sondern in Stuhlers Fotoatelier.

Am 4. März 2017 wurde Werner Stuhler 90 Jahre alt. Der Arbeitskreis Kunst in der Kulturgemeinschaft Kressbronn nimmt dies zum Anlass einer großen Retrospektive über den Fotografen. Kurator Kees Tillema, selbst Fotokünstler, konzentriert sich dabei auf Stuhlers Schwarzweißaufnahmen. Nicht wenige davon stammen aus den jüngsten Jahren. Einen Fotografen wie Stuhler, dessen Bilder Sinnbilder sind, können auch altersbedingte Probleme mit den Augen nicht von der Arbeit abhalten. Und dass die Zeit der großen Fotoreisen vorbei ist, wirkt sich ebenfalls nicht hemmend auf seine Produktion aus. „Werner Stuhler hat nie zu den Fotografen gehört, die ihr alltägliches Umfeld verlassen müssen, um kreativ arbeiten zu können“, sagt Kees Tillema. Im Gegenteil vermittelt die Bildauswahl, dass Werner Stuhler sich in seinem Spätwerk immer mehr auf eine innere Schau konzentriert, in der die Außenwelt reduziert und stärker denn je mit Bedeutung aufgeladen wird. Dabei verdichtet sich auch die Rolle der formalen Aspekte der Bilder, ihr grafischer Aufbau: „Balance“ heißt eine Aufnahme, die lediglich aus einem diagonalen Tropfen und einer ihn durchziehenden Linie besteht.

Und den Titel „Die Kugel: Einschwingen in Balance“ (1999) trägt eine Arbeit, die von Laszlo Moholy-Nagy stammen könnte – bestände sie aus Öl auf Leinwand anstatt aus Licht auf Papier.

Geometrische Grundformen und ihre Beziehungen zueinander, die für jeden Fotografen eine Rolle spielen, konzentrieren sich nun in Werner Stuhlers Spätwerk weiter, und die Außenwelt, an der er sie fest macht, wird kryptisch. Welches Motiv genau ein Bild zeigt, sofern die Szenerie denn nicht vollständig ein Ergebnis vielfacher Bearbeitungen ist, bleibt oftmals rätselhaft – allerdings nicht zum Nachteil der Aufnahmen: Gerade das Gezeigte, das sich nicht restlos an die Erkennbarkeit ausliefert, kann sich ins Symbolhafte erweitern, wie in Werner Stuhlers Aufnahmen.

Die Wirklichkeit ist das Material, das Werner Stuhler zur Sichtbarmachung seiner Ideen nutzt – nicht anders als ein bildender Künstler; und bevor er sich der Fotografie zuwandte, so Kees Tillema, wollte Stuhler denn auch Kunstgeschichte studieren und Bildhauer werden. Sein künstlerisches Denken belegt das Mappenwerk „Totentänze“, das er 1967 mit dem Bauhaus-Künstler Georg Muche schuf: Auf dem Höhepunkt des Wettrüstens fotografierte Stuhler verkohlte und mumifizierte Eulen, deren verrenkte und verkrampfte Gliedmaßen noch im Tod vom Schrecken sprechen, vom Tod überrannt worden zu sein. Die „Totentänze“ als Menetekel für das drohende Ende des Menschen im Atomkrieg, 2011 die eingangs erwähnte „Vision Fukushima“ für den Tod durch den Supergau – die Retrospektive zeigt Konstanten im Werk dieses Fotografen auf. Dadurch wirkt auch die in der Türkei entstandene Fotografie einer antiken Steinfigur wie das Zeichen eines schrecklichen Todes: leer starren die Augenhöhlen, und der schwarze Mund stößt einen stummen Schrei aus.

Werner Stuhler besitzt aber auch wie Cartier-Bresson ein Gespür für den richtigen Moment. Das zeigen viele seiner Reisefotografien. Da sitzt 1950 in Marseille ein in die Jahre gekommener Bettler vor einer Mauer, auf der sich riesengroße aufgemalte Pin-up-Mädchen sexy in Pose werfen. Der Kontrast macht lächeln und ist zugleich traurig. Oder dieser reizvolle Augenblick, als Stuhler eine junge Frau fotografierte, die offensichtlich bei der Hausarbeit am Fenster stand: Sie sieht in seine Richtung, entdeckt ihn mit angelegter Kamera, und er lichtet sie ab, als gerade alles Weitere offen scheint: Wird sie sich wegdrehen? Oder ihn gezielt anlächeln? Ein Schriftsteller, der eine solche Situation der prickelnden Unbestimmtheit mit Worten schaffen wollte, bräuchte gehöriges Talent.

Der Reiz des nicht Auserzählten findet sich auch im Porträt, einem weiteren Schwerpunkt von Werner Stuhler. Darin verweigert er sich dem repräsentativen Anspruch, der sich an diese Bildgattung traditionellerweise stellt, gerade bei einer Berühmtheit: dem alten Hugo Eckener. Als der Fotograf ihn ablichtete, war Eckener längst eine Legende. Anstatt ihn aber imposant in Szene zu setzen, wie es sich gebührt, verflüchtigt Stuhler ihn zum Schemen. Der Großteil des Kopfs löst sich im Licht auf, nur das Profil bleibt bestehen, und dieses Profil wirkt abwesend, in sich gekehrt, fast als sei der große Zeppeliner eingeschlafen. Werner Stuhler lässt in seinem Bild einen Menschen verschwinden, von dem sich jedermann schon sein Bild gemacht hat.

Sich in Szene zu werfen, gewährt Werner Stuhler anderen: Menschen, denen er 1995 bei einer Reise nach Pakistan begegnete – bewaffneten Grenzern am Übertritt zu Pakistan; einem Dorfbäcker, der auf dem Boden neben seinen Brötchen hockt, vor allem aber dem Chefkoch eines Restaurants, der im Lotussitz mit so standesgemäßem Stolz in die Kamera schaut, als reihte sich die Aufnahme ein in August Sanders Großwerk „Menschen des 20. Jahrhunderts“.

Dass Werner Stuhler schon während seiner Anfänge kein naives Verhältnis zum Porträt hatte, zeigt sein Selbstporträt aus dem Jahr 1949 – es ist zugleich die früheste Aufnahme in dieser Ausstellung: Er zielt darauf mit der Kamera auf den Betrachter und blickt zugleich über diesen hinweg. Damit zeigt er sich der Welt als denjenigen, der seinerseits die Welt im Blick hat und sich sein Bild von ihr macht – mit einer lauernden Aufmerksamkeit, die ihre eigenen Vorstellungen hat von dem, was sie zeigen will. Auch wenn Werner Stuhler sich damals nicht als Künstler begriff, spielt diese Aufnahme mit den Konventionen des Porträts, wie man es von einem Maler erwarten würde, der sich selbst beim Malen eines Bildes darstellt.

Eine Querverbindung zur Malerei assoziiert man auch in einer winterlichen Szene: Von einer Anhöhe aus fotografiert Werner Stuhler Erwachsene und Kinder beim Schlittenvergnügen vor dem Hintergrund des Dorfs. Ein Tableau, das zu Gemälden Pieter Bruegels korrespondiert.

Häufig arbeitet Werner Stuhler mit dem Licht wie der Holzschneider mit dem Messer. Am Ende entstehen Bilder mit extremen Schwarzweiß-Kontrasten und starker Reduktion – so wie bei der Fotografie des Lindauer Mangturms am Hafen von 1959: der wahrscheinlich schon damals zu Tode fotografierten Hafenszene haucht Stuhler Leben ein, indem er aus der Ansicht alles Unwesentliche tilgt – das Blatt ist weiß, abgesehen vom Turm, einigen Pfählen im Hafenbecken und der schwarzen Kontur eines Spaziergängers. Das Vertraute wird zum Fremden gemacht, und in mancher Landschaftsaufnahme verunsichert Werner Stuhler den Betrachter: Der weite Blick über ein verschneites, umgepflügtes Feld unterscheidet sich nicht mehr von der Hitze, die auf einem südländischen Acker brütet. Das Lebenswerk von Werner Stuhler ist auch eine Welt, in der sich die Augen verlaufen können.

Die Ausstellung „Werner Stuhler – ein langer Blick zurück“ wird am Sonntag, 14. Mai, 17 Uhr, in der Lände Kressbronn eröffnet. Der Kulturjournalist Rolf Waldvogel und Kurator Kees Tillema führen ein. Zu sehen bis 25. Juni, geöffnet jeweils Mittwoch bis Sonntag von 15 bis 17 Uhr. Führungen sind am Sonntag, 28. Mai, 16 Uhr und am Mittwoch, 31. Mai, 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Zur Person

Werner Stuhler wurde 1927 in Nürnberg geboren und zog mit zehn Jahren nach Lindau. In Wangen erlernte er 1948 das Fotografenhandwerk. Danach arbeitete er als freischaffender Fotograf für DPA sowie die Feuilleton-und Reiseteile verschiedener Tageszeitungen und Zeitschriften, darunter auch den SÜDKURIER. Werner Stuhler fotografierte für Reisebuchverlage und veröffentlichte zahlreiche Landschaftsbildbände. Noch bis weit in die 1990er-Jahre bereiste er andere Länder, vor allem den Süden Europas. Stuhler war fasziniert von der im Nachkriegsdeutschland zu beobachtenden Suche nach einer neuen, schöpferischen Bildsprache. Er suchte nach neuen Ausdrucksformen und lernte Heinz Hajek-Halke kennen, Professor für Fotografie und Grafik-Design an der Hochschule für bildende Künste Berlin, und den Bauhaus-Lehrer Georg Muche, die für ihn Lehrer und Vorbild wurden. Werner Stuhler lebt seit 1962 in Hergensweiler bei Lindau. Das nebenstehende Selbstporträt (Ausschnitt) entstand 1949.