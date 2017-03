Kressbronn Radfahrer schleudert über Lenkrad gegen Auto

Ein 14-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 10.15 Uhr auf der Kressbronner Kirchstraße schwere Verletzungen zugezogen.

Laut Polizeibericht befuhr der Jugendliche Kirchstraße ortseinwärts, als in einiger Entfernung vor ihm ein Auto rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße fuhr. Der Jugendliche habe das Auto vermutlich zu spät wahrgenommen und überbremste sein Mountainbike so stark, dass er über den Lenker hinweg gegen den Wagen stürzte. Der 14-Jährige zog sich eine Schulterverletzung zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.