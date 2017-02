Kressbronn Preise für Jugendmusikschule Kressbronn bei Wettbewerb "Jugend musiziert"

Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Friedrichshafen glänzten junge Musiker der Jugendmusikschule Kressbronn mit hervorragenden Ergebnissen.

So haben in der Kategorie Gemischte Streicher AG II Elise Bagot, Violine und Carl Liesener, Violincello 23 Punkte und somit einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb erhalten. Maren Müssig startete in der Kategorie Klavier Solo AG III und erreichte ebenfalls 23 Punkte mit einem ersten Preis und Weiterleitung. Das Blechbläserquartett mit Franziska Klotzbücher und Sven Stahl Trompete, Mona Steinhauser Waldhorn und Daniel Steinhauser Posaune erreichten in der Kategorie Gemischte Blechbläser AG V mit 21 Punkten einen ersten Preis.