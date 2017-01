Kressbronn Polizei sucht dunklen Van nach erzwungenem Ausweich-Manöver

Eine 25-jährige Frau ist am Sonntag gegen 16.15 Uhr einem dunklen Van ausgewichen, um eine Kollission zu vermeiden, und dabei im Graben gelandet. Die Polizei sucht jetzt nach dem Unfallverursacher.

Die Frau fuhr laut Polizeibericht mit ihrem Fiat auf der Bundesstraße 31 von Kressbronn in Richtung Lindau, als ihr im Bereich der Landesgrenze zu Bayern eine Fahrzeugkolonne entgegen kam. Ein dunkler Van kam immer mehr auf ihre Fahrbahnseite und als sie nach rechts aufs Bankett auswich, blieb sie im Straßengraben stecken. Helfer halfen ihr, das Auto wieder auf die Fahrbahn zu schieben. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt, doch die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise zu dem Van, der möglicherweise der Marke Dacia ist, an die Verkehrspolizei in Kißlegg unter Telefon 07563/90990.