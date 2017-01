Kressbronn Planung der Uferrenaturierung steht

Abschluss der Bürgerbeteiligung zur Uferrenaturierung in Kressbronn: Der Böschungsfuß im östlichen Teil wird nicht gebaut.

Der Sitzungssaal im Rathaus platzte aus allen Nähten bei der Abschlussveranstaltung zur Bürgerbeteiligung zur umstrittenen Uferrenaturierung in Kressbronn. Moderator Frank Ulmer von "Dialogik" machte gleich am Anfang klar: "Dies ist eine Bürgerinformation und keine Bürgerbeteiligung." Dementsprechend folgten Erläuterungen der Fachleute über den Beteiligungsprozess und den aktuellen Stand der Planung, dessen wichtigster technischer Punkt der Verzicht auf einen Böschungsfuß östlich des Landungsstegs ist.

"Wie überall muss sich die Verwaltung, egal auf welcher Ebene, erklären", meinte Ulrich Arndt, Leiter der Stabsstelle der Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung. Im Gegensatz zu anderen Diskussionen sei hier nicht postfaktisch, sondern sachlich gestritten worden, lobte er. Der Planfeststellungsbeschluss sei rund 15 Jahre alt und bei einer solchen nachlaufenden Bürgerbeteiligung sei der Interessenkonflikt zwischen Ingenieuren, die nach den aktuellsten Erkenntnissen bauen wollen, und der Verwaltung und den Juristen unvermeidlich. Grundsätzlich habe der Gesetzgeber entschieden, dass die Rechtssicherheit der höhere Wert sei, weshalb der Planfeststellungsbeschluss gültig sei. "Wir haben versucht, die unterschiedlichsten Wünsche unter einen Hut zu bekommen", erläuterte Ulmer die Vorgehensweise. Lothar Heissel, zuständiger Referatsleiter des Regierungspräsidiums Tübingen, erklärte aus seiner Sicht: "Diese Planung würde auch als aktuell aufgesetzte Planung nicht viel anders aussehen." Und: "Wir müssen uns nicht verstecken."

Heissel, Murat Aydin, Sachbearbeiter für den Bodensee beim Regierungspräsidium, und Katharina Kupper von Planstatt Senner, erläuterten den jetzigen Stand der Planung. Westlich des Landungsstegs bis zum ehemaligen Bodan-Gelände wird ein Böschungsfuß mit 20 bis 24 Zentimeter großem Kies in die Flachwasserzone gebaut, der dann in null bis zu 63 Millimeter feinen Kies übergeht. Der trapezförmige Böschungsfuß, der mit feinerem Material aufgefüllt wird, soll den feinen Kies oberhalb Richtung Ufer schützen. Insgesamt rutscht die Wasserline dadurch 15 bis 20 Meter weiter in den See hinein. Beispiel für eine solche Maßnahme ist die Renaturierung in Friedrichshafen-Seemoos. Zur Frage der Sichtbarkeit erklärte Aydin, beim Wasserstand von 2016 wäre er keinen Tag im Jahr sichtbar gewesen, 2014 dagegen 47 Tage.

Ein Böschungsfuß war auch östlich des Landungsstegs vorgesehen. Darauf wird verzichtet, weil beim Projekt "Tiefenschärfe" 2014 das Seeufer neu vermessen wurde und dabei herauskam, dass er nicht nötig ist, berichtete Martin Wessels vom Institut für Seenforschung. "Der See hat für uns gearbeitet", formulierte es Heissel. Östlich des Landungsstegs werden alle Querbauten inklusive der Slipanlage aus Beton abgerissen. Nur die Treppe bleibt stehen, Sitzgelegenheiten sollen geschaffen werden und eine abbaubare Slipanlage. Der "sogenannte kulturelle Hotspot" bleibe also erhalten, meinte Heissel.

Beim Uferweg habe man Wünsche von der idealen Uferpromenade bis zum Trampelpfad gehört, so Heissel. Entschieden habe man sich für einen guten Kompromiss. Es wird ein Weg auf 396,50 m ü. NN gebaut, der allerdings nicht für Radfahrer und Rollstuhlfahrer geeignet sein wird.

Zeitlicher Ablauf

Nach Auskunft von Heissel soll im Februar/März mit dem Bau der Ausleitungsverlängerung des Regenüberlaufbeckens bzw. des Föhnschutzes an der Grenze vom ehemaligen Bodan-Areal begonnen werden, die bis Mitte diesen Jahres fertig werden sollen. Mit dem Abriss der nicht zulässigen Querbebauungen wird ebenfalls begonnen. Mitte 2017 soll die Ausschreibung der Arbeiten der eigentlichen Renaturierung erfolgen. Es sei schwierig, so Heissel, jetzt genaue Baukosten zu nennen. Er gehe von rund 1,8 Millionen Euro aus. Davon trage das Land 75 Prozent und die Gemeinde 25 Prozent. Dazu komme der Föhnschutz. Bei Niedrigwasser zur Jahreswende 2017/2018 soll der Bau des Böschungsfußes beginnen und anschließend der feinere Kies aufgebracht und der Uferweg gebaut werden. Verhandelt wird noch mit den Privatgrundstückseigentümern über den Übergang zwischen Uferweg und Grundstücken. Ideal der Planer ist dabei, dass durch Aufschüttung die zurückgesetzte Mauer verschwindet.