"DaCapo" singt unter der Leitung von Jürgen Jakob in der Konzertmuschel

Im Kressbronner Schlösslepark tritt der Chor "DaCapo" aus Achberg am Sonntag, 18. Juni, um 19.30 Uhr in der Musikmuschel auf. Momentan besteht der Chor aus rund 70 Sängerinnen und Sängern im Alter von 16 bis 60 Jahren. Chorleiter ist Jürgen Jakob, Pianist und Musikpädagoge an der Musikschule Tettnang. „DaCapo“ ist an keine bestimmte Musikrichtung gebunden und offen für alles Neue. Größere Projekte aus den vergangenen Jahren sind zum Beispiel "Best of Musical" (2013), "Magnificat" von John Rutter (2014) und "Carmina Burana" (2016) gemeinsam mit der 3BAConcert Band, aufgeführt in der Kressbronner Festhalle. Der Eintritt ist frei, bei schlechter Witterung entfällt das Konzert.