Kressbronn Neujahrsempfang in Kressbronn: Bürgermeister spannt Bogen durch Gemeindeleben

Rund 300 Besucher kommen zum Neujahrsempfang: Themen sind Feuer, Flüchtlinge, Uferpromenade und Wohnraumbeschaffung.

Kressbronn – Auch in Kressbronn spielten die Flüchtlinge eine zentrale Rolle im Geschehen des abgelaufenen Jahres. Das klang beim Neujahrsempfang der Gemeinde am Donnerstagabend in der Festhalle an, als Bürgermeister Daniel Enzensperger vor gut 300 Besuchern Rückschau auf 2016 hielt – verbunden mit einer Danksagung an die ehrenamtlichen Kräfte in der Gemeinde: "Das Ehrenamt stärkt das gesellschaftliche Leben." Besondere Dankesworte widmete er dabei auch dem Landratsamt.

Zuvor hatte bei dem von der Bürgermeister-Sekretärin Gaby Philipp organisierten Abend die stellvertretende Bürgermeisterin Christina Günthör das Publikum begrüßt und dabei auch eine Reihe prominenter Gäste hervorgehoben. Unter ihnen waren der Landtagsabgeordnete August Schuler (CDU) aus Ravensburg, Landrat Lothar Wölfle sowie die Bürgermeister Andreas Schmid aus Meckenbeuren, Rainer Krauß aus Nonnenhorn und der scheidende Markus Spieth aus Eriskirch. Zu mehr Gelassenheit und Demut rief an dem Abend Pfarrer Martin Rist die Menschen angesichts der jüngsten Entwicklungen auf – "in heutiger Zeit, in der sich so viele Menschen mit mehr Wut als Verstand in der Öffentlichkeit produzieren". Martina Heise, die Leiterin des Kulturamts, nutzte das Podium später auch noch, um für das neue Jahrbuch zu werben.

Flüchtlinge, Bauprojekte, Wohnungsnot: Bürgermeister Daniel Enzensperger spannte bei der musikalisch von der Männergesangsgruppe "MuT" umrahmten Veranstaltung thematisch einen weiten Bogen durch das Gemeindeleben des vergangenen Jahres. Zuvor allerdings berichtete er von den zum Teil völlig neuen Erfahrungen bei der Reise des Musikvereins Kressbronn auf die Philippinen – in eine Welt, die viele Selbstverständlichkeiten des deutschen Alltags nicht kennt. "Es war eine neue Erfahrung, dass wir morgens mit kaltem Wasser duschen mussten", berichtete Enzensperger. Vor allem aber blickte er auf ein halbes Jahr an Hilfeleistung zurück: "Die Flüchtlingswelle ist an Kressbronn nicht vorbeigegangen." Auch in der Gemeinde war die Sporthalle besetzt. Aber, so sprach er Landrat Wölfle direkt an: "Wir haben gerne geholfen. Die Gemeinde setzt auf gute Zusammenarbeit mit dem Landratsamt." Dabei dankte er auch "den vielen Helfern", die bei der Bewältigung der Aufgabe halfen – und dem Bodenseekreis, dass der die Aufnahmequote für Kressbronn nicht ausschöpfte.

Außerdem sei der Brand bei der Feuerwehr ein Hauptthema gewesen: "Das hätte wohl keiner für möglich gehalten, dass ein Feuerwehrhaus abbrennt." Der Schaden für die heimische Feuerwehr sei immens gewesen, und Enzensperger dankte den Helfern, die sich beim Wiederaufbau großartig engagiert hätten. Beim Blick nach vorne griff er ein weiteres Kressbronner Thema von 2016 auf: Die nicht unumstrittene Gestaltung der Uferpromenade. Ihre künftige Erscheinung lasse sich inzwischen "schon in groben Zügen erkennen". Der erste Bauabschnitt werde in diesem Jahr wohl fertig. Das Bodan-Areal werde die Gemeinde weiter stark beschäftigen, sagte der Rathauschef und warb bei der Gestaltung für eine gute Bürgerbeteiligung. Er warb auch dafür, dass der Flächennutzungsplan mit dem jüngsten Kompromiss zügig umgesetzt werden soll, damit in Kressbronn gebaut werden kann. Denn das Thema "Wohnungsnot" sei auch in dieser Bodenseegemeinde akut: "Die Schaffung von Wohnraum ist wichtig."

Dieser Neujahrsempfang war für Bürgermeister Daniel Enzensperger der dritte, seit er Ende 2014 mit 26 Jahren die Amtsgeschäfte von Vorgänger Edwin Weiß übernommen hat. Seither hat er auch mehrere kontroverse Projekte angepackt – vor allem die Neugestaltung der Uferpromenade sorgt für anhaltende Diskussionen. Ein Grund für Enzensperger, auch mit einer umfangreichen Förderung durch das Land für das Projekt zu werben: Solches Engagement sei ein Beleg, dass die aktuellen Pläne tatsächlich wertvoll seien. Nach zwei Jahren im Amt fasste er beim Neujahrsempfang zusammen: "Es ist ein unglaublich spannendes Amt und es macht unglaublich viel Spaß." Auch wenn nicht alles so schnell umzusetzen sei, wie er sich das dachte. (aep)