In der Festhalle spielen die 95 Musikerinnen und Musiker Werke von höchster Schwierigkeit. Klemens Vetter begeistert mit einem virtuosen Euphonium-Solo.

Stimmungsvoller Einstieg mit "In dulci jubilo" beim Festkonzert des Musikvereins Kressbronn am vierten Advent. Freudig begrüßt Matthias Binzler in der ausverkauften Festhalle das Publikum sowie die zahlreichen Ehrengäste und hat damit seine Feuertaufe als neuer Vorsitzender mit Bravour bestanden. Dann begann unter der Leitung von Karlheinz Vetter das eigentliche Konzert mit dem "Einzug der Gäste auf die Wartburg" aus der Oper "Tannhäuser" von Richard Wagner. Strahlend, sauber artikuliert erklang die Eingangsfanfare mit dem Trompetenregister. Weich, gut phrasiert die Choralmelodie "Freudig begrüßen wir die edle Halle", die zunächst von den tiefen Registern als "Chor der Ritter und Edlen" und dann vom hohen Holz als "Chor der Edelfrauen" erklang.

Auch in der Ouvertüre zur "Diebischen Elster" von Gioachino Rossini hörte man in der langsamen Einleitung einen vollen Tuttiklang mit Maestoso-Charakter des mit 95 Musikerinnen und Musikern groß besetzten Orchesters. Stimmig die heiteren Themen über federnder Begleitung, die agogischen Überleitungen und zupackenden dynamischen Steigerungen. Auch die Solisten auf Oboe, Klarinette und Piccolo überzeugten. Der Stretta in der Coda hätte eine nochmalige Temposteigerung gut getan.

Mit dem Bravourstück "Fantasia di Concerto" von Eduardo Boccalari zeigte der kurz vor dem ersten Studienabschluss stehende Euphonium-Spieler Klemens Vetter erneut seine Ausnahmequalitäten. Nach einer zurückgenommenen, rezitativischen Einleitung folgte eine ausdrucksstarke "Opernarie" mit variantenreicher Tongebung des jungen Solisten. In der Cadenz bewunderte man den großen Tonumfang von dunkler Tiefe bis in sensible Spitzen-Töne. Ein technisches Feuerwerk folgte im virtuosen Bolero mit schnellsten Läufen und faszinierender Zungenstoß-Technik. Das stark reduzierte Orchester begleitete, insbesondere mit einem aufmerksamen Holzregister, in einem sonoren Klangteppich schön zurückhaltend. Lang anhaltender verdienter Beifall!

Das Hauptwerk des Konzerts war die Komposition "1405: Der Brand von Bern" des Schweizer Komponisten Mario Bürki. Das programmatische Höchststufenwerk schildert in acht verschiedenen Bildern die Katastrophe. Geheimnisvoll entwickelte Stefan Marinov auf dem Klavier zusammen mit den Percussionisten die trübe Morgenstimmung. Im immer dichter werdenden Orchestersatz erstrahlte die Stadt im glänzenden Sonnenlicht. Die Darstellung der Szenen auf dem Markt, den Ausbruch des Brandes, die Vernichtung der ganzen Altstadt und Wasser gegen Feuer forderte jedes einzelne Register: schnellste Sechzehntel-Passagen im Holz, knackige, mit wechselnden Akzenten versehene Triolenketten im Blech, schnellste Wechsel von Legato zu Staccato, verbunden mit allen dynamischen Schattierungen. Mit sicherer Zeichengebung führte Vetter durch die vielen Taktwechsel, forderte auch bei den Dissonanzen gutes Durchhalten. Mit sichtlicher Erleichterung von Dirigent und Musiker erklangen die homophonen Finaltakte in prächtigem Tutti-Glanz als Symbol für die wieder aufgebaute, nun steinerne Stadt.

Der "Danzón no. 2" ist das bekannteste Werk des mexikanischen Komponisten Arturo Márquez und verbindet kubanische Rhythmen mit spanischen Tanzformen. Mit sehr viel Spielfreude gelang, nach einem runden Klarinettensolo, der Wechsel zwischen ausgespielten ruhigen Passagen und leidenschaftlicher Rhythmik. Gut unterstützt von den Schlagwerkern und nochmals Marinov am Klavier mit ihren ostinaten Patterns. Über die "Reise nach Toril" mit philippinischen Volksweisen, "Can't take my eyes off you" und dem Gewinnermarsch "Im Bann der Sterne" als Blaskapelle des Südens 2016 endete der zweite Programmteil. Für den begeisterten Beifall gab es den "Fehrbelliner Reitermarsch" stilecht mit Fanfaren als Zugabe.