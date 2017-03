Kressbronn Mixed Pickles spielen giftige Liebeskomödie

Patchwork-Beziehungen überkreuz: Mit dem Stück "Fremde Verwandte" von Rene Heinersdorff knöpft sich die Kressbronner Theatergruppe die Unübersichtlichkeit der Liebe in modernen Familienstrukturen vor.

Wie paaren sich Stachelschweine? Einem bekannten Witz zufolge: äußerst vorsichtig, damit sie sich nicht gegenseitig aufspießen. Stachelschweine sind Einzelgänger, und das könnten auch die sechs Figuren der Boulevardkomödie "Fremde Verwandte" sein, welche am kommenden Wochenende in der Aula der Kressbronner Nonnenbachschule zu sehen sein wird. Wohlgemerkt, sie könnten hartnäckig solo sein, schwebte da nicht dieser Imperativ über ihnen: Du sollst einen Partner haben, zur Optimierung deines Lebens.

Das Thema "Beziehungen" scheint die "Mixed Pickles", die Theatergruppe der Kulturgemeinschaft Kressbronn, nicht loszulassen. Schon im vorigen Jahr haben sie die Unmöglichkeit, Liebe zu finden, auf der Bühne durchleuchtet. Diesmal wählten sie dazu ein Stück, dessen Autor Rene Heinersdorff ein Meister giftgetränkter Pointen ist.

Grandseigneur Heinz (Hans Güde) hat im Leben alles erreicht: Als erfolgreicher Architekt ist er auch mit 70 Jahren noch im Geschäft, seine blutjunge Frau aber ist seine schönste Trophäe, sie ist noch wesentlich jünger als sein erstgeborener Sohn. Gattin Nicole (Miryam Armbruster) also hat ihm eine zweite, späte Vaterschaft beschert, und während sich das luxusverwöhnte Weibchen auf der Couch ihres Psychotherapeuten Sven (Stefan Pietruske) räkelt, holt Heinz seinen jüngsten Spross vom Kindergarten ab. Das bietet ihm nicht nur Gelegenheit, mit Erzieherin Sonja (Cornelia Lay) zu flirten, er lässt sich auch willig zeigen, wie man mit Klötzchenschlagen das Kind rhythmisch zum Sprechen bringt – Lebensoptimierung heißt schließlich die Devise, für alle und jeden.

Auch Immobilienmaklerin Mara (Sabine von Bellersheim) spürt wieder einmal, dass ihr Besseres zusteht – ihr Lover Pacal (Uwe Stumpp) hat auf dem Beifahrersitz neben ihrem Ego einfach keinen Platz mehr. "Ich habe so viele Beziehungen hinter mir, dass ich weiß, wann etwas zu Ende ist", sagt die 70-Jährige und teilt den Hausrat auf: "Du behältst die Katze und den Staubsauger." Auch der schockierte Pascal sucht Zuflucht auf Svens Couch – nichtsahnend, dass der Therapeut der neue Mann an der Seite seiner Geliebten ist.

Die Komödie ist geschickt gebaut als Spiel mit Halbwahrheiten, die nur scheibchenweise kredenzt werden. Der Zuschauer kann das Knäuel amouröser Beziehungen so nur nach und nach entwirren: Pascal ist Heinz' ältester Sohn und seine Gattin Nicole ist Maras Tochter. Aber davon wissen die vier lange nichts – wie das eben so ist in Patchworkfamilien mit den vielen Bluts-, Wahl- und unfreiwilligen Verwandten, die einander noch nie begegnet sind. Wie ein Puzzle setzen die Szenen das Tableau zusammen, und Regisseurin Ute Dittmar inszeniert sie temporeich und kurz geschnitten wie ein Film. So kommt das Liebeskarussell immer schneller in Schwung, ähnlich wie bei Arthur Schnitzlers "Reigen". Doch während auf der Bühne dargestellter Partnertausch vor 100 Jahren noch einen Theaterskandal und Aufführungsverbot provozierte, ist es heute zur Regel geworden, dass Menschen ihr bisheriges Leben fortspülen und in Patchwork-Verhältnissen leben.

Grandseigneur Heinz bekommt noch ein drittes Kind – aus einer weiteren Liaison mit Ex-Therapeutengattin Sonja. Doch damit kommt der Beziehungsreigen noch nicht zum Stillstand. Sonja wendet sich später Heinz Sohn Pascal zu und ihr Exmann Sven Heinz' Ex-Tussi Nicole. Bis dass der Tod uns scheidet – das hört sich nicht mehr wie ein Versprechen an, es klingt für viele Heutige wie eine Drohung. Beziehungen sind in unserer schönen, neuen Unverbindlichkeitswelt austauschbar geworden, das ist der bittere Wahrheitskern in einer galligen Komödie voll skurriler Situationen. Sehenswert!

Die "Mixed Pickles" spielen "Fremde Verwandte" in der Aula der Nonnenbachschule Kressbronn am 1. April (20 Uhr), 2. April (19 Uhr), 7. April (20 Uhr), 8. April (20 Uhr) sowie am 9. April (19 Uhr). Als Rahmenepisoden und in der Pause gibt es "Paarszenen" auf der Couch beim Eheberater. Karten gibt es bei der Touristinformation Kressbronn sowie unter ticket.suedkurier.de und an der Abendkasse.