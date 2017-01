Kressbronn Mit Fachkompetenz und Leidenschaft für den Hof Milz

Bei der Mitgliederversammlung hat des Vereins zur Erhaltung der Hofanlage Milz in Kressbronn-Retterschen Bilanz gezogen.

Kressbronn (rac) Rund 1900 Menschen besuchten im vergangenen Jahr 45 Führungen und 15 weitere Veranstaltungen in der Hofanlage Milz in Kressbronn-Retterschen. Das bilanzierte Petra Sachs-Gleich, Vorsitzende des Vereins zur Erhaltung der Hofanlage Milz, bei der Mitgliederversammlung. Stolz könne der Verein vor allem auf sein tolles Angebot für Kinder und Jugendliche sein.

Blitzschutz für alle Gebäude, Wartung von Fensterläden, Türen und Windbrettern, Putzausbesserungen und Arbeiten in der Remise wie Einbau eines Laufsteges und einer Hopfendarre nannte Architekt Eckart Rapp als Schwerpunkte bei den Erhaltungs- und Reparaturarbeiten. Im Kassenbericht von Helene Schumacher zeigte sich, dass der Blitzschutz mit rund 11 500 Euro der größte Posten auf der Ausgabenseite war. Insgesamt wurde mehr ausgegeben als eingenommen. "Angesichts der Rücklagen können wir aber trotzdem ruhig schlafen", sagte Sachs-Gleich. Kassiererin und Vorstand wurden einstimmig entlastet. Hans Hiemer löst Hannes Gutekunst als Kassenprüfer ab.

Wichtig war Petra Sachs-Gleich der namentliche Dank an alle Vereinsmitglieder, die sich für die Hofanlage Milz engagiert haben. Zu tun gibt es viel: Gartenarbeiten, Hausputz, Führungen, Pflege der Hochstammwiese, bauliche Maßnahmen, Kuchen backen und Most pressen. "Als ich krank wurde, sprangen die Leute von heute auf morgen in die Bresche, allen voran Werner Schlegel." Da die Tage intensivster körperlicher Arbeit auf dem Hofgut hinter ihr liegen, sei sie weiterhin froh über jede Unterstützung. Aktuell wolle sich der Verein um das Umschlagen des Dachs des Wirtschaftsteils, die Fertigstellung der Remise, um Reparaturen in den Sanitäranlagen, neue Farbe für die Haustür und um eine Ausstellung zum Thema Erster Weltkrieg kümmern.

Lobende Worte hatte Bürgermeister Daniel Enzensperger für den Verein und seine Mitglieder. "Hier treffen Fachkompetenz, Engagement und Leidenschaft zusammen." Dankbar sei die Gemeinde als Eigentümerin der Hofanlage Milz auch, dass es der Verein schaffe, die Kosten für den Erhalt selbst zu stemmen. "Machen Sie so weiter, dann kann auch in Zukunft nichts schiefgehen."

Auch in diesem Jahr plant der Verein Veranstaltungen mit Führungen, Vorträgen, Sommerkino, Kurkonzert und Kinderprogramm. Am Tag des offenen Denkmals ist die Hofanlage wieder dabei. Bereits am Sonntag, 5. Februar, findet um 17 Uhr eine Lesung unter dem Titel "Stimmen des Krieges" in der Aula der Nonnenbachschule statt.