Kressbronn Martina Knappert-Hiese verlässt den Saal

Einen Eklat gab es unmittelbar vor der jüngsten Gemeinderatssitzung in Kressbronn.

Kressbronn (aep) Einmal mehr bewies Martina Knappert-Hiese am Mittwoch bei der jüngsten Sitzung des Kressbronner Gemeinderats ihren Willen zur Opposition: Unmittelbar vor Beginn der Sitzung packte die einzige Vertreterin der Gemeinschaft unabhängiger Bürgerinnen und Bürger (GUBB) plötzlich ihre Sachen und stürmte aus dem Saal – nicht ohne böse Worte gegenüber Bürgermeister Daniel Enzensperger: "Ich wollte was erklären, Sie wollen mir nicht zuhören!" Auch ein Hinweis auf ihre Anwesenheitspflicht vom Rathauschef hielt sie nicht ab: Sie sei ohnehin krank.

Ihren Bewegungsgrund schilderte sie später in einer Presseerklärung, in der sie unter anderem schreibt, sie habe einen Antrag stellen wollen, in dem die Sitzung des Gemeinderats auf eine unbestimmte Zeit verschoben wird, bis grundsätzliche Regelungen des Kommunalrechts geklärt seien. Um diese Regelungen gab es auch bereits eine gerichtliche Auseinandersetzung, schreibt sie. Dass sie dabei unterlag, mag Martina Knappert-Hiese nicht akzeptieren. Aber sie sei gesundheitlich nicht in der Lage gewesen, der Sitzung beizuwohnen. Eine Kommunalaufsichtsbeschwerde sei jedenfalls in Vorbereitung.