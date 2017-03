Die Kulturgemeinschaft Kressbronn zeigt das Werk von Ursula Wentzlaff in einer Gedächtnisausstellung. Die 2014 verstorbene Künstlerin würde in diesem Jahr ihren Achtzigsten feiern.

Ein Gesicht ist zugleich ein formloser Fleck. Der dargestellte Mensch zeigt so immer auch seine eigene Auflösung. Diese Gleichzeitigkeit macht die Aquarelle von Ursula Wentzlaff so beunruhigend. Dieses beunruhigende Element ist es auch, das den Humor vieler ihrer Bilder ins Groteske zieht. Die Aquarelle, Zeichnungen und Ölbilder der 2015 verstorbenen Künstlerin sind nun in ihrer Wahlheimat Kressbronn zu sein. Im Jahr ihres 80. Geburtstags zeigt die Kulturgemeinschaft Kressbronn eine Gedächtnisausstellung, die bis 1. Mai offensteht. Im Museum Singen wird dann am 19. Mai eine weitere Wentzlaff-Ausstellung eröffnet, die andere Schwerpunkte setzt.

Ursula Wentzlaff ist eine Künstlerin der Ambivalenzen. Das liegt wohl auch daran, dass sie "Gesichte" hatte – "sie konnte Dinge sehen, die andere nicht sahen", sagt Gudrun Teumer-Schwaderer. Gemeinsam mit Peter Keller kuratiert sie die Ausstellung. Hat man Erscheinungen, dann zieht eine weitere Ebene in die Wahrnehmung ein, durch die das Gesehene sich vom Sichtbaren unterscheidet. "Ich wäre froh, wenn es mir gelänge, meine Zweifel allen optischen Erscheinungen gegenüber auszudrücken", sagt Wentzlaff einmal. Wenn die Ambivalenzen ein Ergebnis dieses Zweifels sind, ist es ihr gelungen.

Ursula Wentzlaff wurde in Heidenheim geboren. Sie studierte in den 50er-Jahren in Köln Fotografie und Fotografik, sowie in Düsseldorf und Stuttgart Malerei, Zeichnen und Design. Lange Jahre arbeitete sie als Grafikdesignerin. Ihr eigentliches künstlerisches Werk entstand erst ab den 90er-Jahren, und es ist erstaunlich eigenwillig. Ihre Bilder scheinen eine Welt einzufangen, die unfest bleibt und sich in dauernder Verwandlung befindet. Ihre "Erdrandbewohner" etwa: Riesige blaugraue Aquarelle, in denen sie, ähnlich wie Marlene Dumas, den Zufall lenkt. Dräuende Farbwolken erhalten wenige Konturlinien und werden so zu Köpfen von Gnomen, Gespenstern, Hexen – allesamt Gelichter einer Zwischenwelt, das seinem flüchtigen Charakter nicht verliert, obwohl es auf Papier gebannt sind. Noch das "fertige" Bild wirkt wie eine Täuschung der Sinne, die sich auflösen müsste wie die Farbspur eines Pinsels im Wasserglas.

Bei so viel Freiheit ist die Beharrlichkeit erstaunlich, die Ursula Wentzlaff als Zeichnerin an den Tag legt. Sperrig und knorrig sind die Bleistiftporträts bekannter Köpfe aus der Region, darunter Schriftsteller wie Martin Walser, Josef W. Janker, Maria Beig, Jochen Kelter oder Hermann Kinder – keines ist ein Gefälligkeitsportrait, jedes ist hochnachdrücklich: ein Studienblatt zeigt, wie Ursula Wentzlaff mehrfach bei einem Gesicht ansetzte, bis sie den ihm gemäßen Schwung gefunden hatte, in dem sie es dann durchzeichnete. Die Sache musste sitzen – Zaghaftigkeit war ihre Sache nicht.

Und auch nicht Humorlosigkeit. Bisweilen erinnert ihr Witz an Romane Holderried Kaesdorf. Da aquarelliert sie ein hochbürgerliches Pärchen bei der bekleideten Sexualakrobatik und gibt ihm den Titel "Mit dackelhaftem Gesicht". Ein gewisser "Sepp" wiederum, der "früh ins Gras beißen" musste, wird mit Biss-Spuren gezeichnet; offenbar hat das Gras zurückgebissen. Immer wieder stellt Wentzlaff ihren Bildern aber auch Texte bei, die in keinem erkennbaren Bezug zum Inhalt stehen – eine Strategie der Verunklarung wie bei den Surrealisten. Schließlich ist das Geklärte das leicht Abzutuende.

Gegen das Geklärte setzt Wentzlaff eine Unbestimmtheitszone, in der Botanik und Anatomie ineinander übergehen. Ein angeschlagener Boxer trägt als Lunge einen "singenden Walnusskern" in der Brust; ein Frauenbildnis ist in eine Landschaft eingebunden, deren Sträucher und Äste auch einem rotgeäderten Blutkreislauf entstammen könnten. Weitere Details sind vergrößerte Pflanzensamen – oder doch bösartige Viren? Die symbolhaft wirkenden Dioramen, in die Ursula Wentzlaff die menschliche Figur einbildet, erinnert in der Strategie – nicht in der Malweise – an die (alp)traumartigen Bilder Frida Kahlos.

Trotzdem ist dieses Werk voller klarer Zeitbezüge. Den "Krieg in Bosnien" stellt Ursula Wentzlaff in der Drastik Caravaggios dar: durch einen abgeschlagenen Kopf. Sie aquarelliert einen Junkie, der sich einen Schuss setzt – sein Gesicht der Kopf eines schwarzen Vogels. Und auf dem Aquarell "Only Men" werden die eingangs erwähnten Farbflecken nicht genutzt, um ein Gesicht daraus zu machen, sondern um eines aufzufressen: das Gesicht einer misshandelten Frau, bedeckt von einem schwarzen Hämatom.

Hier wird ein abgründiges Werk gezeigt, und ein sehr bemerkenswertes.

Die Eröfnung ist am Sonntag, 12. März, um 11 Uhr in der Lände in Kressbronn, Seestraße 24. Die Ausstellung dauert bis 1. Mai. Geöffnet jeweils Mi bis So, 15 bis 17 Uhr. Geschlossen vom 14. bis 16. April, am 17. April geöffnet. Eintritt frei.