Kressbronn Lidl plant Abriss und größeren Neubau

Die Firma Lidl investiert in Kressbronn: Der bestehende Markt wird abgerissen und größer neu gebaut. Das Gebäude entspreche nicht mehr den aktuellen Anforderungen.

Kressbronn (rac) Die Firma Lidl plant, den Lebensmittelmarkt an der Friedrichshafener Straße in Kressbronn abzureißen und an selber Stelle neu zu bauen. Bereits im Januar 2016 hatte der Gemeinderat für die Erweiterung den Aufstellungsbeschluss gefasst. Mit Enthaltung von Martina Knappert-Hiese sprach sich der Gemeinderat dafür aus, das Bebauungsplanverfahren fortzusetzen, und stimmte dem Entwurf vom September 2016 zu.

Werner Dehm von der Bürogemeinschaft für Ortsplanung und Stadtentwicklung in Augsburg erläuterte die Gründe für den Neubau: "Er bekommt breitere Gänge und niedrigere Regale. Die zusätzliche Fläche kommt vor allem älteren Menschen zugute." Da das Gebäude nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspreche, komme ein Anbau nicht in Frage. Die Grundfläche vergrößert sich von 1365 auf rund 2500 Quadratmeter, die Verkaufsfläche von 900 auf 1425 Quadratmeter. Vorgesehen seien 134 Parkplätze. Sabrina Kaeschner, ebenfalls von der Bürogemeinschaft, erläuterte, dass ein extensiv begrüntes, flach geneigtes Dach geplant sei. "Städtebaulich relevante Negativeffekte liegen nicht vor." Im Zuge des Neubaus werden neun größere Bäume gefällt, dafür würden jedoch neue gepflanzt.

Zur Gestaltung der Freiflächen sagte Martin Kolb (SPD), dass er die Station für Einkaufswagen aus Sicherheitsgründen lieber an der Hauswand als am Rande des Parkplatzes hätte. Winnie Köhler von der Firma Lidl erklärte, dass die Optik des Hauses durch die Einkaufswagen gestört wäre. Zudem sei ein Zebrastreifen für die Kunden geplant. Alle Kosten im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan trägt die Firma Lidl. Auf die Gemeinde kommen keine Kosten zu. Als sehr positiv habe Kaeschner die Informationsveranstaltung für Bürger erlebt. "Kein einziger sprach sich gegen die Planung aus und 50 Prozent fragten nach der Versorgung in der Übergangszeit."