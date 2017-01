Der Fotokünstler hat ab 1963 die Fluxus-Bewegung in Deutschland fotografiert. Die Ausstellung „Blick zurück voraus“ zeigt aber auch andere Projekte und Serien Montwés, der seit 25 Jahren in Bad Wurzach lebt.

Joseph Beuys 1964 mit blutig geschlagener Nase, Nam June Paik, der an einer Leine eine Violine hinter sich herzieht, oder ein außergewöhnlich ausstaffiertes Klavier: vor fünf Jahrzehnten hat Manfred Montwé, geboren 1940, diese Fotografien gemacht – aber sie bewegen noch heute, wo die Fluxus-Bewegung längst musealisiert ist. Montwé war von Anfang an dabei, stand am Ende seines Studiums Grafik-Design und Fotografie in Wuppertal, als Fluxus in Deutschland ankam. 1963 war das; zwei Jahre, nachdem George Maciumas den Begriff Fluxus in den USA geprägt hatte.

Fluxus stürmte den bürgerlichen Kunstbegriff wie zuvor nur die Dadaisten. Vorschlaghammer und fernöstliche Meditation – in Fluxus haben beide Pole Platz. Maciunas bezeichnete Fluxus als „unspezifizierte Kreativität“ und verhindert so, dass die Bilderstürmerei definitorisch auf den Punkt gebracht wird. In der Medizin bezeichnet „Fluxus“ eine fließende Darmentleerung. Übertragen auf die Kunst könnte man sagen: da hat sich was angestaut, und es musss raus. Schluss mit Kunst als Artefakt und Fetisch. Das statische und gesicherte „Werk“ entspricht nicht mehr der Wirklichkeit. Wie das Lebensumfeld ist Kunst Prozess, und wer Kunst begegnet, wird nicht einfach von ihr erleuchtet – sondern Kunst entsteht erst, indem der Betrachter in sie eingreift, mit ihr umgeht, aus seiner passiven Rolle kommt. Happening und Performance sind daher eng mit Fluxus verbunden; Partizipation war eines der großen Zauberworte von Fluxus.

1963 also, Galerie Parnass in Wuppertal: Manfred Montwé ist am Aufbau der Ausstellung „Exposition of Music, Electronic Television“ beteiligt. Der Galerist und Architekt Rolf Jährling stellt dem jungen, damals noch recht unbekannten Künstler Nam June Paik aus Südkorea dafür das gesamte Haus zur Verfügung. „In der Aufbauphase merkte ich: da passiert etwas, das ich noch nie gesehen hatte“, erinnert sich Montwé in der Kressbronner Lände. „Das war so besonders, dass ich mir vornahm: da fotografiere ich auch.“ Montwé hat den Aufbau in Schwarzweißaufnahmen ebenso dokumentiert wie Aktionen während der Laufzeit. Sie zeigen Paik, wie er die Bilder eines Fernsehers manipuliert: der bislang untätige Empfänger wirkt also auf den Bildschirm zurück, interagiert mit ihm. Das interaktive Prinzip gilt auch für jene kreuz und quer mit Tonbandschnipseln beklebte Wand: Montwés Fotografie zeigt einen jungen Ausstellungsbesucher, der einen verkabelten Tonkopf über die Bänder bewegt. Klänge entstehen – in welcher Abfolge, diktiert aber nicht mehr das Tonbandgerät. Stattdessen führt der Zufall Regie. Die Ordnung des Klangwerks kann vom Hörer immer neu und anders zusammengesetzt werden.

Auf einem anderen Foto Montwés kniet Paik vor einem Plattenspieler, im Mund einen Trichter, an dessen anderen Ende sich die Nadel befindet. Die Mundhöhle, der Körper, wird so zum Schallverstärker, ohne den die Musik nicht wäre. Auch Paiks „Klavier integral“ hat Manfred Montwé fotografiert, über das Manfred Schneckenburger schriebt: „Zwischen die Saiten wurden Eierschalen, Fotos und Glas geklemmt, Fahrradklingeln, Sirenen, ein Staubsauger und ein Transistorradio eingebaut, die sich auf Tastendruck in Gang setzen. Eine Partitur programmiert die akustische Anarchie.“ Kees Tillema kuratiert die Kressbronner Ausstellung, und sie führt die Besucher auch durch einen Text von Tomas Schmit zum damaligen Zeitgeist zurück. Schmit, drei Jahre jünger als Montwé, wurde zum Pionier von Fluxus in Deutschland, und sein ausgehängter Text erläutert in lässigem Ton die von Montwé fotografierte Wuppertaler Ausstellung. Um flotte Sprüche gegen ein gestriges Kunstverständnis ist er nicht verlegen: „Kräht der Gockel auf nem Sockel, ist es Mist“.

Ausstellungen wie diese wurden nur von einem kleinen Kreis Interessierter besucht. Die Skandale entstanden über die Medien. „Es gab Verrisse. Dass eine Analyse versucht worden wäre, daran erinnere ich mich nicht“, sagt Manfred Montwé. Die Ausstellung in der Lände dokumentiert exemplarisch solche Verrisse, von der FAZ bis zur „Bild“-Zeitung, über ein 1962 gegebenes Fluxus-Musikfestival in Wiesbaden – dabei gingen zwei Flügel zu Bruch: „Ob bei dem Nachspiel auch noch die Polizei mitwirken wird, wird der Bürgermeister entscheiden müssen, wenn er die Reparatur-Rechnungen bekommt“ („Bild“).

Das Klavier war nun einmal das Lieblingsopfer der Aktionisten in der Attacke auf den bürgerlichen Kunstfetisch. Auch 1963 in der Galerie Parnass ging ein Klavier zu Bruch: Bei der Paik-Vernissage zückte jemand einen in der Hose versteckten großen Hammer. Montwé verfolgte das Ereignis zufällig von einer umlaufenden Galerie aus. „Manfred, wir müssen was machen!“, rief die Frau des Hausherrn ihm zu – und als ein Mitarbeiter Montwé einen Eimer Wasser reichte, kippte er ihn über dem Klavierzerhacker aus. „Ich wusste nicht, wer das war. Ich hatte Beuys ja noch nie gesehen“, erinnert sich Montwé. Später entschuldigte er sich bei Beuys. „Aber das Wasser hat dem gar nichts ausgemacht. Er sah mich an mit strahlend blauen Kinderaugen.“

Montwé hat in der Folge viele Aktionen von Beuys fotografiert, und sie sind auch Teil der Kressbronner Ausstellung. Er hätte sogar die Gelegenheit gehabt, Beuys’ exklusiver Fotograf zu werden. Aber er schlug das Angebot aus, fotografierte lieber ungebunden – und arbeitete als Art Director in Düsseldorfer Werbeagenturen, bis er sich Ende der 70er Jahre selbständig machte und zunächst einmal in sich ging. Erst nur wegen seiner Rückenproblemen fand Montwé zu Yoga, und er vertiefte sich in die Zen-Meditation. „Die Erfahrungen, die ich in dieser Zei gemacht habe, habe ich später fotografisch umgesetzt“ – etwa in den in Kressbronn gezeigten Fotoserien „Adam“ und „Schatten“. Darin wird sich Montwé selbst zum Motiv. Er inszeniert sich kauernd, rennend, scheinbar tanzend oder mit aufgerissenem Mund – in archetypischen Körperhaltungen, die wohl so alt sind wie die Menschheit selbst. Immer wieder wirken die Aufnahmen wie stilisierte Szenenbilder aus schamanistischen Ritualen. Nun gibt es eine direkte Verbindung zwischen dem erweiteten Kunstbegriff von Beuys und dem Schamanismus – aber in dieser Reihe sieht Montwé sich nicht, wie er auch nicht zur Jüngerschaft neigt.

Die besagten Fotoserien stammen aus den 80er Jahren, und ab 2002 wurden sie digital überarbeitet. Innerlichkeit verströmen sie nun keineswegs: exaltierte Grenzzustände vermitteln sie. Was urtümlich an ihnen ist, explodiert in psychedelischer Farbigkeit. Eine Entgrenzung, deren Fluxus-Wurzeln noch erahnbar sind.

Die Eröffnung ist am Sonntag, 22. Januar, um 17 Uhr. Kees Tillema führt ein Gespräch mit dem Künstler, Manuela Klöckner führt eine Aktion mit präpariertem Klavier durch. Zu sehen bis 26. Februar, geöffnet jeweils Mittwoch bis Sonntag von 15 bis 17 Uhr.