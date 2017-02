Kressbronn Kressbronner lesen Dokumente aus dem Ersten Weltkrieg

Kressbronner lesen aus historischen Dokumente aus den Gemeinden Hemigkofen und Nonnenbach.

Ein Geldbeutel mit 28 Mark und 27 Pfennig, acht Münzen, eine Brieftasche mit Inhalt, ein Soldbuch, ein Gebetbuch, ein Taschenmesser, eine Taschenuhr, ein Kompass und ein Grab in Frankreich – das war alles, was Agathe und Josef Bernhardt aus Obermühle von ihrem 21-jährigen Sohn Dionys blieb. Er fiel im Oktober 1918 bei Kämpfen im Aisnetal und er war der dritte Sohn der Bernhardts, der aus dem Krieg nicht zurückkehrte. Ein Vierter wurde schwer verletzt und blieb lebenslang traumatisiert.

Im Januar hatte Dionys von der Front geschrieben: "Liebe Eltern, ich habe heute mit großer Freude das große Weihnachtspaket bekommen. Der Kuchen war leider kaputt." Um das Birnenbrot habe er auch gefürchtet, aber es sei tadellos. Dionys wollte Theologie studieren, ein Freund berichtet später, er habe als Soldat so oft wie möglich Kirchen aufgesucht. "Stimmen des Krieges" heißt die Lesung des Arbeitskreises Erster Weltkrieg und des Vereins zur Erhaltung der Hofanlage Milz in der Nonnenbach-Schule. Sie lässt Menschen aus den damaligen Gemeinden Hemigkofen und Nonnenbach zu Wort kommen, wie sie sich in Briefen, Nachrufen oder Chroniken äußerten. "Der Beginn des Ersten Weltkriegs liegt über 100 Jahre zurück, aus der heutigen Generation hat niemand mehr eine Erinnerung daran", sagt Vereinsvorsitzende Petra Sachs-Gleich. "Aber die Fülle des Materials, das wir bekommen haben, ist lehrreich, facettenreich und erschütternd."

Verschiedene Sprecher lesen die historischen Texte. Besonders eindringlich ist das, wenn Gisela Binzler die Briefe von Karoline Binzler, der Großmutter ihres Mannes, vorliest, Markus Binzler die seines Urgroßvaters August und Anni Müller die ihrer Großmutter Anna. Die Feldpostbriefe der Soldaten lesen junge Männer im gleichen Alter wie die Soldaten damals. Dazu zeigen die Veranstalter Fotos: ernst blickende Familien, Männer in Uniform, idyllische Bauernhöfe, Todesanzeigen und Soldatenfriedhöfe.

Viele Einzelschicksale verbinden sich zu einer Collage von Schmerz, Tod, Liebe und Verblendung. Plastisch wird die Not der Daheimgebliebenen, denen die Männer, die Pferde und später Kartoffeln und Fleisch fehlten, um die Arbeit auf dem Hof oder der Mühle zu schaffen. Soldaten schildern ihr Leben im Krieg: "Bin seit gestern Abend in vorderster Stellung, wo es furchtbar zugeht. Gewehrkugeln pfeifen einem um die Ohren und Granaten sausen durch die Luft." Familien machen einander Mut. So schreibt Frieda Harrer an ihren Mann, dass sie bei seinem Brief gelacht und geweint habe, fügt aber gleich hinzu, dass Tochter Mariele sich gefreut habe, dass Nachbarn bei der Ernte helfen und der Hopfen ordentlich geraten sei. "Unser Herr Pfarrer lässt dich grüßen und hofft, dass du bald heimkommst." Theresia Milz erinnert sich, wie ihr als Kind ein Kriegsgefangener leidtat: "Da hat der Russ das Heimweh gekriegt, der hat geweint, und wenn wir aus der Schule kamen, sollten wir ihm ein Lied singen", kommt ihre Stimme vom Band. Selbst die Chronik des Pfarrers, die anfangs von Sieg und Heldentod spricht, schreibt zu einem Trauerfall: "Das ist umso bedauerlicher, als mit ihm der Ernährer einer armen Frau und zwei kleinen Kindern ins Grab gesunken ist."

Der Erste Weltkrieg hat in Kressbronn Wunden geschlagen: 81 Soldaten starben, unter ihnen 11 Familienväter und 42 Männer zwischen 19 und 25 Jahren. Fast jede Familie hatte Tote zu beklagen – Abende wie dieser halten die Erinnerung an sie wach.

Veranstalter