Kressbronn Hotel auf dem Gelände der ehemaligen Bodanwerft

Auf dem Gelände der ehemaligen Bodanwerft in Kressbronn soll ein Vier- bis Fünf-Sterne-Hotel mit 105 Zimmern und zwölf Suiten entstehen. Der Gemeinderat erfuhr bei seiner jüngsten Klausurtagung Details zum Projekt. Ein Konzept für die Umgestaltung der Bodenstraße ist bereits in Arbeit.

Kressbronn – In einer Klausurtagung ist der Gemeinderat von Kressbronn am Mittwoch über die Pläne für ein Hotel auf dem westlichen Teil des ehemaligen Bodanwerftgeländes informiert worden. Die Planung sieht derzeit ein Hotel mit 105 Zimmern und zwölf Suiten sowie eine Tiefgarage mit rund 130 Stellplätzen auf der rund 9900 Quadratmeter großen Fläche vor, berichtet Bauträger und Projektentwickler Willi Schmeh, Geschäftsführer der DaS Immobilien. Zuvor waren an dieser Stelle Trockenliegeplätze und ein Bootslager, das derzeit noch steht. Schmeh kündigte an, dass die Planungen voraussichtlich Anfang März im Foyer der Stadthalle im Zuge einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung öffentlich vorgestellt werden sollen.

Ursprünglich sei es beim Kauf des Bodanwerftgeländes nicht sein Ziel gewesen, ein Hotel zu errichten, berichtet Schmeh. Doch bereits vor fünf Jahren seien Überlegungen für ein Hotel zur touristischen Nutzung an ihn herangetragen worden. 2013 sei ein Durchführungsvertrag zwischen der Gemeinde Kressbronn und dem Bauträger geschlossen worden, der den "Vorhabenträger verpflichtet, alle zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, um ... Baurecht für ein Hotel in der Größenordnung von maximal 120 Zimmern zu erreichen", zitiert Schmeh aus der Vereinbarung.

Ein Problem bei Überlegungen, das Gelände eventuell an Dritte zu verkaufen, sei gewesen, dass für das künftige Hotelgelände kein separater eigener Zugang besteht. Nördlich fließt der Nonnenbach, das Jachthafengelände östlich des Gebiets gehört Bodanwerft Freizeit und Hafen, das angrenzende Gelände an der Bodanstraße der DaS mit Wohnbebauung. Im Westen ist das Strandbad Kressbronn.

Im Auftrag der Verwaltungsgemeinschaft Eriskirch-Kressbronn-Langenargen habe die Tourismuskooperation Schwäbischer Bodensee 2014 bis 2016 ein touristisches Zukunftsprojekt für die Region ausgearbeitet. Dabei sei die Notwendigkeit eines gehobenen Vier- bis Fünf-Sterne-Hotels mit 100 bis 150 Zimmern plus Tagungs-, Kongress- und Wellnessmöglichkeiten festgestellt worden. In Kressbronn seien fünf Standorte geprüft und das ehemalige Bodanwerftgelände als beste Lage ausgewählt worden, berichtet Schmeh.

Unabhängig von der konkreten Planung des Hotelgebäudes habe die Gemeinde Kressbronn beim Regionalverband Bodensee-Oberschwaben inzwischen die Aufhebung des regionalen Grünzugs zwischen Strandbad und Bodanwerftareal angestoßen. Außerdem reichte die Gemeinde beim Landratsamt einen Antrag auf Änderung des Landschaftsschutzgebiets ein. Die Planer arbeiten parallel an einem Erschließungskonzept für das Hotel und das Strandbad, um die Bodanstraße entsprechend neuer Anforderungen zu gestalten.

Planer ist aufseiten des Bauträgers die Architektenwerkgemeinschaft Weinbrenner, Single, Arabzadeh aus Nürtingen. Nach Auskunft Schmehs gibt es einen interessierten Hotelbetreiber, der auch nicht abgeneigt ist, die geplante Gastronomie im Kulturdenkmal der Gemeinde zu übernehmen.

Das Hotelgebäude

Geplant ist der Bau von zwei flachen, zweigeschossigen Gebäudeteilen, die den Sockel für ein drittes, dreigeschossiges Gebäude bilden, teilen Schmeh und Architekt Afshin Arabzadeh mit. Die unteren Gebäude sind nach Nord-Süd ausgerichtet, das obere nach Ost-West. Das aufgesetzte Gebäude soll dadurch einen schwebenden Charakter erhalten, der durch die Leichtigkeit der drei raumhoch verglasten Zimmerebenen entsteht. Das Gebäude soll vom Nonnenbach abgerückt gebaut werden, sodass viele Bäume zwischen Hotel und Bodanstraße stehen bleiben können. (wex)