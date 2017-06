Kressbronn Historisches über das Kressbronner Schlössle

Helga-Maria Gastel überreicht dem Kressbronner Bürgermeister historische Unterlagen über das Schlössle. Die Fotos und Druckklischees sollen ins Gemeindearchiv.

Kressbronn – Mit einer Wagenladung historischer Unterlagen und dem Plan, diese an die Gemeinde Kressbronn zu verkaufen, ist Helga-Maria Gastel nach Kressbronn gekommen. Sie ist eine Freundin der Familie des letzten Schlössle-Besitzers, Carolus Haeusler von der Burgstall, dessen Tochter und Enkeltochter zuletzt in Bad Wörishofen gelebt haben. Mit dem Tod der Enkelin Luitgard Rose Oswald ist auch die letzte Nachfahrin verstorben. Aber es handelte sich offenbar um ein Missverständnis, denn die Gemeinde, so Bürgermeister Daniel Enzensperger, kauft kein Archivmaterial an, in Kressbronn ist man vielmehr von einer Schenkung ausgegangen.

Bei der gemeinsamen Sichtung des Materials stellte sich heraus, dass es sich weniger um Unterlagen zu Kressbronn und zum Schlössle handelt. Der Großteil der Sammlung an Medaillen, Büchern, Fotos, Glas- und Druckplatten betriff ohnehin den Bodenseeraum allgemein oder Wasserburg und Überlingen. Lediglich eine Handvoll Fotos und zwei Druckklischees zeugen von der Vergangenheit des Schlössle. Diese hat Helga-Maria Gastel, die nie zuvor in Kressbronn gewesen ist, Bürgermeister Daniel Enzensperger, Archivarin Antje Bemmer und Tourist-Info Leiterin Elisabeth Grammel dann kostenfrei überlassen. Ein Ölgemälde des letzten Schlössle-Besitzers hat sie vorerst wieder mitgenommen. Falls sich im Schlössle ein geeigneter Platz dafür findet, soll es dort Einzug halten. "Sie können darüber nachdenken, ich lebe ja noch", scherzte die Besitzerin.

Carolus Haeusler von der Burgstall verdankt die Gemeinde die exotischen Bäume im Schlössle-Park, denn der amerikanische Überseekaufmann aus St. Louis brachte von seinen Dienstreisen Pflanzen aus der ganzen Welt mit. Er ließ sich 1896 in Kressbronn nieder und kaufte die Villa mit Turm.

Archivarin Antje Bemmer wird sich um das neue Archivmaterial kümmern. "Er wird bearbeitet, erschlossen, beschrieben, digitalisiert und dann der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, vorausgesetzt der Schenkungsvertrag kommt zustande", sagte sie. Dann kann jeder die Akte auf Antrag im Archiv einsehen. Helga-Maria Gastel will auf jeden Fall wiederkommen, sie könne sich sogar vorstellen, ein paar Tage Urlaub in Kressbronn zu machen. "Es gefällt mir hier", sagte sie zum Abschied und Bürgermeister Enzensperger bedankte sich mit einer Flasche Kressbronner Rotwein bei der Spenderin aus Bad Wörishofen.

Das Schlössle

1863 erwarb Hans von Aufseß, Gründer des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg, das Schlössle-Areal und legte den Park an. Der Jurist Otto Bohlmann kaufte den Besitz 1875 und ließ die Villa mit Turm bauen. 1934 übernahm die Gemeinde Kressbronn das Anwesen. Nach Kriegsende war es Obdachlosenheim, Schule, Werkstätte, Verkehrsamt und Gemeindebücherei. Heute beheimatet es die Dauerausstellung historischer Schiffsmodelle von Ivan Trtanj und den Familientreff. (afr)