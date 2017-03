Kressbronn Handyparken in Kressbronn jetzt mit Easy Park

Handyparken in Kressbronn jetzt mit Easy Park

Die Gemeindeverwaltung Kressbronn weist beim bargeldlosen Parken mittels Handys auf Veränderungen hin. Der Anbieter Mobile City ist von Easy Park übernommen worden.

Kressbronn – Autofahrer können ihre Parkgebühren in Kressbronn bargeldlos bezahlen. Bisher lief dies über den Anbieter Mobile City. Laut Mitteilung aus der Gemeindeverwaltung gehört Mobile City nun zur Easy Park GmbH City. Deshalb werde ab April umgestellt. Es ergeben sich durch die Umstellung Änderungen: Kunden ohne Registrierung nutzen SMS. Sie bezahlen über die Telefonrechnung. Die Kosten betragen 15 Prozent der Parkgebühr (zuzüglich Parkgebühr). Registrierte Kunden nutzen die Easy-Park-App oder rufen an. Sie können neben dem Lastschriftverfahren künftig auch per Kreditkarte oder Pay-Pal zahlen. Wer eine Lastschrift nutzt, bezahlt einfach nach dem Parken durch monatliche Abbuchung.

Die Guthaben bei Mobile City seien automatisch an Easy Park übertragen worden. Die Kosten betragen 10 Prozent der Parkgebühr (zuzüglich Parkgebühr). Die Easy-Park-App verfüge über weitere Möglichkeiten: Mit der Kartenfunktion können sich Nutzer ihre Parkzone anzeigen lassen, der Gang zum Parkscheinautomaten entfällt. Nutzer brauchen kein Kennzeichen mehr einzutippen, sondern wählen einfach eines der abgespeicherten Fahrzeuge aus. 15 Minuten vor Ablauf des digitalen Parkscheins meldet sich die App per Nachricht oder SMS-Erinnerung.

Die App warnt, falls das Auto vom Parkplatz gefahren wird, aber der Parkvorgang noch läuft. Es werden alle Parkvorgänge aufgelistet. Für jede Transaktion gibt es eine digitale Quittung. Nutzer können zwischen privaten und geschäftlichen Kundenkonten wechseln. Easy Park funktioniere in mehr als 70 deutschen Gemeinden, darunter beispielsweise Tettnang, Friedrichshafen, Weingarten und Uhldingen-Mühlhofen.