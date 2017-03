Kressbronn Gericht verurteilt Brandstifter zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft

Ein 25-jähriger abgelehnter Asylbewerber musste sich wegen versuchter schwerer Brandstiftung vor der 2. Große Strafkammer des Landgerichts Ravensburg verantworten. Er hatte versucht, an drei Stellen der Gemeinschaftsunterkunft in Kressbronn Feuer zu legen. Er wird vermutlich nach Verbüßung der halben Strafe in sein Herkunftsland abgeschoben.

Ravensburg/Kressbronn – Wegen versuchter schwerer Brandstiftung hat die 2. Große Strafkammer des Landgerichts Ravensburg einen abgelehnten 25-jährigen Asylbewerber zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Er hatte am 5. Oktober 2016 versucht, an drei Stellen in der Gemeinschaftsunterkunft in Kressbronn Feuer zu legen. Dann versuchte er, die Löscharbeiten zu behindern, indem er das Kabel des Notfalltelefons im Haus zerstörte.

"In der Summe hatten wir hier eine ganz üble Tat zu beurteilen, die lediglich deshalb glimpflich ausgegangen ist, weil die Mitbewohner eingegriffen haben und die Unterkunft moderne Meldeeinrichtungen hat, sodass sich kein Feuer entwickeln konnte", meinte der Vorsitzende Richter Stefan Maier. Zwei Sachverständige der Polizei hatten berichtet, dass die Feuer nicht weitergebrannt hätten. Insofern sei die Brandstiftung im Versuch stecken geblieben und nicht vollendet, wie angeklagt, erklärte Maier. Die Kammer wertete die drei Versuche als eine Tat. Oberstaatsanwalt Peter Vobiller hatte drei Jahre und vier Monate Haft gefordert, Verteidiger Richard Glaubach zweieinhalb Jahre.

Der leitende Ermittler hatte keinen Zweifel, dass der 25-Jährige zunächst im Erdgeschoss an einer Zimmertür eine Jacke angezündet hatte. Nachdem dieses Feuer von Mitbewohnern gelöscht worden war, zündete er im Obergeschoss Papier an und schob es unter die Tür zur Toilette und zum Duschraum. Als auch dieses Feuer von Mitbewohnern gelöscht wurde, steckte er eine Jacke an der Innenseite der Tür zum Waschmaschinenraum an. Ob er einen Spind von innen vor die Tür geschoben hatte, um dann aus dem Fenster zu steigen, blieb unklar. Der Brandermittler hielt dies für unwahrscheinlich. Der Angeklagte hätte 3,75 Meter in die Tiefe springen müssen und der Spind wies keine Rußspuren auf. Glaubach wandte deshalb in seinem Plädoyer ein, dass hier keine Löschaktion behindert worden sei. Dem folgte die Kammer. Auch in der Beschädigung des Notfalltelefons sah die Kammer keine Behinderung. Die Feuerwehr werde automatisch beim Auslösen des Brandmelders benachrichtigt und sei von Bewohnern mit dem Handy alarmiert worden. Laut eines Zeugen soll der Angeklagte vor den Taten gesagt haben "Ich brenne das Camp ab", berichtete der Kripobeamte. Zu der widersprüchlichen Aussage des Mitbewohners des Angeklagten, der erst bei der Polizei den 25-Jährigen belastet und in der Verhandlung behauptet hatte, dies nie gesagt zu haben, meinte der Kripobeamte: "Ich habe keinen Zweifel am Dolmetscher." Nach Auskunft von Vobiller wird jetzt ein Verfahren wegen falscher uneidlicher Aussage gegen den Zeugen erwogenen.

Die psychologische Gutachterin Roswita Hietel-Weniger erläuterte, dass der Angeklagte vermutlich seit dem 20. Lebensjahr süchtig nach Tabletten mit dem Wirkstoff Benzodiazepin ist, ein schnell abhängig machendes Entspannungsmittel. Ein Hausarzt verschrieb ihm 100 Tabletten im Monat. Vermutlich nahm der Angeklagte aber mehr, da er aussagte, er habe die Tabletten auch mal als gestohlen oder verloren gemeldet und von weiteren Ärzten verschreiben lassen. Hypothetisch errechnet, hatte der Angeklagte zur Tatzeit auch etwa 1,8 Promille Alkohol im Blut. Einfluss auf die Schuldfähigkeit hatte dies beides nicht, so die Gutachterin.

Der 25-Jährige wird nicht die ganze Strafe absitzen. Nach Verbüßung eines Teils wird er wohl in sein Herkunftsland abgeschoben. Nach Auskunft von Vobiller ist dies nach der Hälfte der verbüßten Haftstrafe üblich.