Kressbronn Gemeinde sucht Profil für Gastronomie der Bodan-Werft

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stand das Gastronomiekonzept für die ehemalige Bodan-Werft in Kressbronn auf der Tagesordnung. Gastronomieberater Ingo Wessel stellte erste Ideen für eine mögliche gastronomische Nutzung vor.

Die Entwicklung eines Gastronomiekonzepts für die Bodan-Werft ist am Mittwoch auf der Tagesordnung des Kressbronner Gemeinderats gestanden. In einer Klausurtagung hatten die Räte vereinbart, Ingo Wessel aus Karlsruhe mit der Entwicklung im Bereich der Gastronomie zu beauftragen. Zuvor stellte Architekt Afshin Arabzadeh das architektonische Konzept für die Gebäude vor.

Um die ehemalige Schreinerei und die Montage Nord sei eine thermische Hülle notwendig, um das Bauwerk zu dämmen, erklärte Arabzadeh. In der Halle sollen später 28 Container mit unterschiedlicher Größe und Höhe stehen. "Dabei handelt es sich um einmal benutzte Frachtcontainer mit einer Standardbreite von 2,40 Metern", erläuterte Arabzadeh. Das vorhandene Fachwerk soll durch die Container nicht gestört werden. In den Containern werden unter anderem die Küche, Kühlräume und Toiletten untergebracht. Die zwei voneinander trennbaren Gasträume zeigen Richtung See. Unter dem Bistrodeck soll die ehemalige Slipanlage immer noch erkennbar sein.

Multifunktionsräume sind gefragt

Silvia Queri (Grüne) vermisste im Konzept Multifunktionsräume. "Wir wünschen uns auch Bereiche für Kinder und Jugendliche." Bürgermeister Daniel Enzensperger erklärte, er könne sich vorstellen, dass die Gastronomieräume multifunktional, zum Beispiel für Kleinkunst, genutzt werden. Kämmerer Matthias Käppeler wies darauf hin, dass eine gewisse Anzahl von Sitzplätzen notwendig sei, damit das Projekt für den Pächter rentabel werde.

Auf Nachfrage von Klaus Steinhauser (BWV) sagte Arabzadeh, dass er in direkter Umgebung der Bodan-Werft keine zusätzlichen Parkmöglichkeiten sehe. Als erste Kostenschätzung für die Baumaßnahmen sprach Kämmerer Matthias Käppeler von 4,5 Millionen Euro. Arabzadeh wies darauf hin, dass eine Vorentwurfsplanung für eine genauere Kostenschätzung nötig sei.

"Edler heißt nicht unbedingt besser. Wichtig ist ein klares Profil."

Ingo Wessel hat seit 30 Jahren Erfahrung als Gastronomieberater, insbesondere im Bereich von Kultur- und Freizeiteinrichtungen. "Ich bin Spezialist, wenn sich die Gastronomie in ein größeres Ganzes einordnen muss." Er sei allerdings kein Planer, sondern sehe seine Aufgabe beratend-konzeptionell. Als besondere Herausforderung nannte Wessel saisonale Schwankungen. "Wir brauchen eine kleinere Kerneinheit und weitere Einheiten, um mit den Kapazitäten spielen zu können." Wessel sieht die Bodan-Werft weder als sogenanntes Fine Dining noch als Lokal mit rein schwäbischer Küche. "Edler heißt nicht unbedingt besser. Wichtig ist ein klares Profil."

Als Anspruch formulierte Ingo Wessel die Begriffe innovativ, außergewöhnlich und kulinarisch. Deutlich machte der Berater, dass Pächter heutzutage nicht mehr Schlange stehen. "Es wird darauf ankommen, den Richtigen zu finden." Von der Tagesgastronomie in der Saison über ganzjährige Abendgastronomie im kleineren Rahmen und die Verbindung von Gasträumen für Veranstaltungen bis zur Bar, Theke und Küche im Zentrum formulierte er erste Ideen. Mit einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat der geplanten Vorgehensweise zu.



