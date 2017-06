Kressbronn Fallenbach verunreinigt: Hunderte Fische sind verendet

Experten des Landratsamtes Bodenseekreis untersuchen großes Fischsterben im Fallenbach bei Kressbronn. Betroffen ist laut Mitteilung aus dem Landratsamt ein Abschnitt von drei Kilometern. Vermutet wird ein Spritzmittelunfall. Das Fischsterben war am 13. Juni gemeldet worden, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Ein Unfall mit Spritzmitteln ist vermutlich die Ursache eines Fischesterbens im Fallenbach bei Riedensweiler/Kressbronn. Betroffen ist ein etwa drei Kilometer langer Abschnitt des Baches, in dem laut den Untersuchungen des Amtes für Wasser- und Bodenschutz nahezu alle Wasserlebewesen abgestorben sind. So sind schätzungsweise mehrere 100 Fische und Krebse verendet. Das Fischsterben war der Behörde am 13. Juni 2017 gemeldet worden. "Noch am selben Tag wurden die Ermittlungen aufgenommen sowie die Polizei eingeschaltet. Die Experten gehen von einem erheblichen ökologischen Schaden aus", teilt Robert Schwarz mit. Er ist Pressesprecher des Landratsamtes. Es wurde Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt.

„Die Ursache war bei den ersten Untersuchungen nicht unmittelbar zu erkennen. Jedoch deuten das Schadensbild sowie die geografische Ausbreitung auf einen Zwischenfall beim landwirtschaftlichen Einsatz von Spritzmitteln hin“, erklärt Klaus Ruff, Leiter des Amtes für Wasser- und Bodenschutz des Bodenseekreises. Vermutlich sei solch eine Chemikalie in größeren Mengen ausgelaufen und in den Bach gelangt. Deshalb hat die Wasserbehörde neben den Ermittlungen zum Schadensfall gemeinsam mit dem Landwirtschaftsamt als Fachbehörden ein Kontrollverfahren eingeleitet, ob Pflanzenschutzmittel ordnungsgemäß verwendet wurden. Die Laborergebnisse der Wasserproben und untersuchten Kadaver liegen allerdings noch nicht vollständig vor.

Zwischenzeitlich hat die Gemeindeverwaltung den Großteil der verendeten Tiere eingesammelt. Der Fallenbach mündet in Kressbronn in den Nonnenbach, der wiederum in den Bodensee fließt. Das Landratsamt geht aber aufgrund eines externen Fachgutachtens davon aus, dass auch für den Mündungsbereich des Nonnenbachs in den See keine Gefahr besteht oder bestand.