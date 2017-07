Kressbronn Fahrraddieb muss um seinen Führerschein fürchten

Ein 31-Jähriger muss sich wegen eines Fahrraddiebstahls verantworten. Laut Polizei wird gegen den Mann außerdem wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt, weil er mit rund 1,7 Promille mit dem gestohlenen Rad gefahren ist.

Ein ortsunkundiger 31 Jahre alter Tourist, der laut Polizeibericht am Mittwochabend dem Alkohol zugesprochen hatte, verlor am Donnerstagmorgen seine zu Fuß zu ihrer Unterkunft gehenden Freunde. Um diese schneller finden zu können, entwendete der 31-Jährige gegen 2.45 Uhr in der Betznauer Straße das Damenfahrrad eines 16-jährigen Asylbewerbers.

Der 16-Jährige hat den 31-Jährigen und das Fahrrad gegen 3.15 Uhr auf der Kirchstraße entdeckt und bis zum Eintreffen verständigter Polizeibeamter festgehalten. Da der 31-Jährige unter dem Einfluss von 1,7 Promille Fahrrad gefahren war, folgte eine ärztliche Blutprobenentnahme. Gegen den Mann wird wegen Fahrraddiebstahls und wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.