Kressbronn Entlassjahrgang am Kressbronner Bildungszentrum Parkschule

Mit einem rauschenden Fest feierte das Kressbronner Bildungszentrum Parkschule die Zehntklässler, die mit diesem Schuljahr ihren mittleren Bildungsabschluss erreicht haben.

Drei Klassen des Bildungsgangs Realschule sowie zwei Klassen der Werkrealschule, zusammen fast 100 Schüler, verlassen in diesem Sommer die Schule. Unter dem Motto „0017“ stand das Fest, das mit der Titelmelodie von James Bond durch das Orchester unter Leitung von Stefanie Scherb eröffnet wurde. Am Ende des Abends wurden die Zeugnisse an alle fünf Klassen überreicht, – mit besonderem Stolz natürlich die Preisträgerinnen und Preisträger, insgesamt 18 an der Zahl, die mit der Note 2,0 und besser abgeschnitten hatten. Den mittleren Bildungsabschluss an der Realschule erhielten: Jonathan Amann, Maja Bandte, Svea Baumgartner, Anna-Lisa Baumhauer, Chiara Beck, Nadja Boss, Sabrina Boss, Samuel Braun, Aykan Demir, Niclas Dostal, Tim Durner, Alexander Evers, Alexander Fiegle, Amelie Frohnmayer, Sarah Gäbelein, Philip Garten, Mirjam Gauger, Philipp Geiger, Luca Göbel, Fabian Hämmerle, Lukas Hartmann, Anjulie Hartrampf, Lilly Heilmann, Nicolas Höfle, Christina Höpfl, Franziska Klotzbücher, Laura König, Johannes Krieger, Florian Kummer, Ramona Kupke, Patrick Lämmle, Thomas Lang, Manuel Lang, Julian Link, Vivien Magg, Lena Matulla, Simon Matzka, Lorenz Maurer, Stefanie Mayer, Sandro Mazzei, Selma Messing, Nick Meyer, Marianne Müller, Jonathan Neumann, Laura Pfau, Daniel Ritter, Steffen Röck, Gina Sadler, Lily Schäle, Simon Schlitz, Chiara Schmidt, Luca Schölderle, Matthias Schrader, Jessica Schubert, Laura Schwager, Linda Senger-Frey, Noah Skuppe, Andreas Steinacher, Stefanie Stohr, Simon Storkenmaier, Oliver Wehr, Sam Welker, Lea Wilhelm und Lucas Withum. Den mittleren Bildungsabschluss an der Werkrealschule erhielten: Joanna Brugger, Johannes Buchheim, Valentin Buggel, Kelvin Corvo, Vanessa Hanis, Dennis Hartmann, Patric Hense, Marcelina Jakubow, Adrian Kaifer, Marcel Konrath, David Kun, Valentin Lamm, Elena Letzelter, Timo Lüneburger, Simon Mesmer, Isabel Micke, Josette Möhler, Sarah Mohr, Sanja Rauschnick, Anna-Lena Rehmann, Tobias Scherer, Patryk Sopata, Francisco Trindade, Nicola Viciconte, Marvin Völzke und Sophia von Hoff.